كورة oair | تابع olline - مشاهدة مباراة الاهلى والترجي اليوم | بث مباشر الاهلى والترجي لايف .. يلا شوت | كورة لايف 

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية والأفريقية نحو استاد برج العرب، مساء غد الجمعة، لمتابعة ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجى التونسى، فى "ديربى" عربى أفريقي بين الأهلي "ملك أفريقيا" المتوج ونادى القرن فى القارة السمراء، والترجى الرياضى "شيخ الأندية التونسية"، فى مواجهة باتت مكررة بين الفريقين على الصعيد الأفريقي دائمًا ما تحمل الكثير من الإثارة والندية بين زعيم القارة الأفريقية وثانى أكثر أندية العالم تحقيقًا للبطولات الأفريقية النادى الأهلى والترجى التونسى شيخ الأندية التونسية.





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وذكر الموقع الرسمى للاهلى أن مباراة الجمعة تحمل رقم (19) فى تاريخ مواجهات الفريقين بعدما التقيا فى 18 مباراة، حقق الأهلي الفوز فى سبع مباريات، وتعادل الفريقان فى ثمانى مباريات، وفاز الترجى فى ثلاثة.

ويتمتع كلا الفريقين بشعبية جارفة وتاريخ حافل بالألقاب ما يجعل مواجهات الفريقين من أقوى المواجهات فى القارة السمراء، نستعرضه فى السطور التالية:





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الأهلي.. الإمبراطورية الكروية التى لا تغيب عنها البطولات محليًا وقاريًا برصيد 135 بطولة، جعلته أكثر أندية العالم فوزًا بالبطولات والألقاب، متفوقًا على أعتى الفرق العالمية، بواقع 20 لقبًا قاريًا، جعلته ثانى أكثر أندية العالم تحقيقًا للبطولات القارية خلف ريال مدريد الإسبانى، بواقع 8 ألقاب من دورى الأبطال وأبطال الكؤوس فى 4 مرات، وكأس الكونفدرالية فى مناسبة واحدة، و6 ألقاب من بطولة السوبر الأفريقى، وبطولة واحدة للأفرو آسيوية إلى جانب 4 ألقاب للبطولات العربية.





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على الصعيد المحلى، يتربع النادى الأهلي على عرش الكرة المصرية بلا منازع، وصاحب الرقم القياسى فى التتويج بالبطولات المحلية، بعدما نجح فى تحقيق 40 لقبًا من بطولة الدورى العام، و36 لقبًا من بطولة كأس مصر و10 ألقاب من بطولة السوبر المحلى، و7 ألقاب من بطولة السلطان حسين، و16 لقبًا من بطولة دورى منطقة القاهرة، وكأس الجمهورية العربية المتحدة، وكأس الاتحاد المصرى لكرة القدم.





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الترجى هو الأكثر فوزًا بالبطولات فى تونس، فهو الحائز على بطولة الدورى ثمانية وعشرين مرة، بفارق كبير عن مواطنه النادى الأفريقى الفائز بالدورى التونسي ثلاثة عشرة مرة، كما فاز الترجى ببطولة الكأس خمسة عشر مرة، يليه الأفريقى بثلاثة عشر لقبًا، كما فاز بكأس السوبر التونسى ثلاث مرات.





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وعلى الصعيد العربي، فاز الترجي بثلاثة ألقاب من دوري أبطال العرب، ولقب وحيد لكأس السوبر العربي، ولقب وحيد في بطولة شمال إفريقيا للأندية أبطال الكئوس.





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بينما فاز الترجى بلقبين من دورى أبطال أفريقيا، ولقب واحد في بطولات أبطال الكئوس، والكونفدرالية وكأس السوبر الإفريقي، والكأس الأفروآسيوية، ليصبح إجمالى بطولاته سبعًا وخمسين بطولة.



