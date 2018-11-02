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سيكون عشاق الكرة المصرية والعربية والإفريقية على موعد مع الإثارة والمتعة، عندما يلتقي فريقي الأهلي والترجي وجها لوجه في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب بالأسكندرية اليوم الجمعة 2-11-2018 في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.





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بث حي HD كورة شوت | مباراة الأهلي والترجي بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة الأهلي والترجي لايف