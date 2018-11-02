صدى- السعودية| هطول أمطار على جدة

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هطلت اليوم أمطار متفرقة على محافظة جدة والمراكز التابعة لها ، ارتوت على إثرها الأرض.

ودعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة ‏المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة ‏والحذر ‏نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لتقلبات جوية ونشاط في الرياح السطحية ، ما يؤدي لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وإثارة الأتربة ، تستمر ليوم غدٍ السبت.

المصدر:- صحيفة صدى