صدى- السعودية| هطول أمطار على جدة
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:40 مالفجر السعودي
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هطلت اليوم أمطار متفرقة على محافظة جدة
والمراكز التابعة لها ، ارتوت على إثرها الأرض.
ودعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة
مكة المكرمة المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر نظرًا لتعرض محافظات المنطقة
لتقلبات جوية ونشاط في الرياح السطحية ، ما يؤدي لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وإثارة
الأتربة ، تستمر ليوم غدٍ السبت.
المصدر:-
صحيفة صدى
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