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أكد المغربي وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي، إن الفريق جاهز تماما لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي في مواجهة الليلة التي يحتضنها استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.



وأضاف: «لدينا طموحات كبيرة لتحقيق الفوز وقطع خطوة مهمة في مشوار حصد لقب البطولة الإفريقية، خاصة أنه حلم يراودنا؛ سواء كلاعبين أو جهاز فني، ونعلم بالطبع أن جماهير الأهلي متعطشة لاستعادة اللقب من جديد». يلا شوت ALAhly FC رابط الان | بث مباشر مباراة الأهلى والترجى مشاهدة مباراة الأهلى والترجى مجانا HD بدون تقطيع شاهد Ahly

يلعب الأهلى والترجي التونسي في نهائي بطولة إفريقيا اليوم 2-11-2018 تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي، التي يستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث يلتقى الفريقان فى ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا .





موعد مباراة الاهلي والترجي





تقام مباراة الاهلي والترجي في تمام التاسعة مساءً على استاد الجيش ببرج العرب، ويأمل النادى الأهلي في حسم موقعة الذهاب مستغلاً عاملى الأرض والجمهور قبل لقاء العودة الذى يجمع الفريقين فى رادس الجمعة المقبل.

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القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والترجي





تنقل القناة الثانية على التليفزيون الأرضي مباراة الاهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا





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