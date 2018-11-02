جوارديولا: لم أطلب التعاقد مع ميسي منذ رحيلي عن برشلونة
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:36 مأحمد عصام
أكد بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إنه معجب حقا باللاعبين الذين في فريق ساوثهامبتون، مشيرا إلى انه يستوجب عليهم الحذر خلال اللقاء.
وقال جوارديولا في تصريحات صحفية : " جاندوجان يتدرب معنا، ولكنه ليس جاهز بنسبة 100%، وأوتاميندي ليس جاهز الآن ولكن قد يجهز بحلول الغد".
وتابع جوارديولا عن إشاعات إرسال عرض لبرشلونة من أجل ميسي : "هذا غير صحيح، وقمت بتدريب بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي، ولكن لم يسبق لي أبداً أن طلبت التعاقد معه".
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