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جوارديولا: لم أطلب التعاقد مع ميسي منذ رحيلي عن برشلونة

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:36 م
جوارديولا: لم أطلب التعاقد مع ميسي منذ رحيلي عن برشلونة
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أحمد عصام
 

أكد بيب ‏جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إنه معجب حقا باللاعبين الذين في فريق ساوثهامبتون، مشيرا إلى انه يستوجب عليهم الحذر خلال اللقاء.

وقال ‏جوارديولا في تصريحات صحفية : " جاندوجان يتدرب معنا، ولكنه ليس جاهز بنسبة 100%، وأوتاميندي ليس جاهز الآن ولكن قد يجهز بحلول الغد".

وتابع جوارديولا عن إشاعات إرسال عرض لبرشلونة من أجل ميسي : "هذا غير صحيح، وقمت بتدريب بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي، ولكن لم يسبق لي أبداً أن طلبت التعاقد معه".

المزيد عن: ميسي مانشستر سيتي جوارديولا برشلونة
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