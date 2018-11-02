جوارديولا: لم أطلب التعاقد مع ميسي منذ رحيلي عن برشلونة





أكد بيب ‏جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إنه معجب حقا باللاعبين الذين في فريق ساوثهامبتون، مشيرا إلى انه يستوجب عليهم الحذر خلال اللقاء.





وقال ‏جوارديولا في تصريحات صحفية : " جاندوجان يتدرب معنا، ولكنه ليس جاهز بنسبة 100%، وأوتاميندي ليس جاهز الآن ولكن قد يجهز بحلول الغد".





وتابع جوارديولا عن إشاعات إرسال عرض لبرشلونة من أجل ميسي : "هذا غير صحيح، وقمت بتدريب بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي، ولكن لم يسبق لي أبداً أن طلبت التعاقد معه".



