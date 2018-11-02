الشرنوبي يضع اللمسات النهائية لحفله مع فرحات
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:37 ميارا أحمد
حرص الفنان الشاب محمد الشرنوبي، علي الالتقاء المايسترو هاني فرحات ليضع اللمسات النهائية لحفله المقرر له اليوم الجمعة بالتجمع الخامس بأحد المولات الكبيرة، واتفق الثنائي علي تقديم مجموعة متنوعة من الأغنيات المتميزة معظمها لنجوم الزمن الجميل.
كما سيقدم الشرنوبي أغنية "النفسية " والتي حققت صدي كبير وصلت إلي تحقيقها ما يزيد علي 4 مليون مشاهدة علي اليوتيوب وتصدرها تطبيق أنغامي.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليومن أخبار الفن live stream HD drama 2018