الشرنوبي يضع اللمسات النهائية لحفله مع فرحات

حرص الفنان الشاب محمد الشرنوبي، علي الالتقاء المايسترو هاني فرحات ليضع اللمسات النهائية لحفله المقرر له اليوم الجمعة بالتجمع الخامس بأحد المولات الكبيرة، واتفق الثنائي علي تقديم مجموعة متنوعة من الأغنيات المتميزة معظمها لنجوم الزمن الجميل.

كما سيقدم الشرنوبي أغنية "النفسية " والتي حققت صدي كبير وصلت إلي تحقيقها ما يزيد علي 4 مليون مشاهدة علي اليوتيوب وتصدرها تطبيق أنغامي.