مفاجأة من العيار الثقيل في مفاوضات الزمالك مع عمرو مرعي

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن مفاجأة من العيار الثقيل فيما يتعلق بعمرو مرعي مهاجم فريق النجم الساحلي التونسي.





وأكد المصدر أن جروس المدير الفني للفريق تحفظ على مستوى اللاعب بعد رؤية بعض التسجيلات له ولم يتحمس على ضمه.





موقف مسئولو الزمالك مختلف ومتمسكين بالحصول على خدمات عمرو مرعي ويعتبره أفضل مهاجم على الساحة حاليًا ويحاولوا إقناع جروس باللاعب والتعاقد معه.





ويبحث الزمالك عن مهاجم سوبر لضمه في ميركاتو الشتاء لسد النقص الموجود في الخط الأمامي بسبب عدم تواجد سوى كاسونجو وعمر السعيد فقط.