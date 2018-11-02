ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

مفاجأة من العيار الثقيل في مفاوضات الزمالك مع عمرو مرعي

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:36 م
مفاجأة من العيار الثقيل في مفاوضات الزمالك مع عمرو مرعي
طباعة
هاني عصام
 
كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن مفاجأة من العيار الثقيل فيما يتعلق بعمرو مرعي مهاجم فريق النجم الساحلي التونسي.

وأكد المصدر أن جروس المدير الفني للفريق تحفظ على مستوى اللاعب بعد رؤية بعض التسجيلات له ولم يتحمس على ضمه.

موقف مسئولو الزمالك مختلف ومتمسكين بالحصول على خدمات عمرو مرعي ويعتبره أفضل مهاجم على الساحة حاليًا ويحاولوا إقناع جروس باللاعب والتعاقد معه.

ويبحث الزمالك عن مهاجم سوبر لضمه في ميركاتو الشتاء لسد النقص الموجود في الخط الأمامي بسبب عدم تواجد سوى كاسونجو وعمر السعيد فقط.
المزيد عن: كورة كرة رياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
2
x
14:45
1
طلائع الجيش
الجونة
1
x
15:30
1
إنبي
الانتاج الحربي
0
x
17:30
0
سموحة
بيراميدز
0
x
17:30
0
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
0
x
14:55
0
التعاون
القادسية
0
x
16:35
0
الهلال
دوري أبطال أفريقيا 2018
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
الترجي الرياضي - تونس
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/2/2018 4:50:02 PM