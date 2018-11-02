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عاجل- السعودية| إمارة مكة المكرمة تحذر المواطنين من التقلبات الجوية

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:36 م
عاجل- السعودية| إمارة مكة المكرمة تحذر المواطنين من التقلبات الجوية
أرشيفية
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الفجر السعودي
 

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يهيب مركز إدارة أزمات و الكوارث بـ ” إمارة مكة المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر في ظل التقلبات الجوية.

 

ونشر الحساب الرسمي بإمارة مكه إنه من المتوقع أن تشهد تقلبات جوية ونشاط في الرياح السطحية على الإمارة بأكملها لمدة 24 ساعة ، وذلك بناءَ على التقارير الواردة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

 

كما يجب ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين وعدم المجازفة والنزول إلى بطون الأودية والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وعدم السباحة بالمستنقعات المائية الراكدة؛ وذلك حفاظًا على الأرواح .

 

يذكر أنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة مثل هذه الحالات بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بأمور الدفاع المدني للقيام بمهامها ومراجعة كل الخطط والاستعدادات بالقوى البشرية والآلية.   


المصدر:- صحيفة عاجل


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