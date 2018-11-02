بث livehd7 | شاهد الاهلي اليوم | شاهد مباراة الاهلي والترجي بث مباشر الان | الاهلي والترجي مباشر كورة اون لاين لايف ستار

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تجرى اليوم الجمعة مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال افريقيا حيث يواجه النادي الاهلي المصري نادي الترجي التونسي على ملعب برج العرب فعندما تشير عقارب الساعة إلي التاسعة مساءًا يوم الجمعة الموافق الثاني من نوفمبر لعام 2018، سوف تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب إستاد برج العرب بالإسكندرية، لمتابعة المواجهة المرتقبة والقمة العربية بين الأهلي المصري وضيفه الترجي الرياضي التونسي، في لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.





مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر اليوم 2-11-2018 في نهائي دوري أبطال إفريقيا





الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 ألقاب، يتطلع لتحقيق الفوز في لقاء الذهاب على الترجي التونسي على ملعب “برج العرب” من أجل التقدم خطوة نحو هدف الأهلاوية بالتتويج بالأميرة الأفريقية للمرة التاسعة في تاريخه، وإعادة اللقب القاري إلي قلعة الجزيرة والغائب عن خزائن بطولات المارد الأحمر منذ 5 سنوات تقريبًا، حيث يرجع آخر تتويج للأهلي بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا إلي عام 2013.





مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر اليوم 2-11-2018 في نهائي دوري أبطال إفريقيا





يقود الأهلي في النهائي الأفريقي أمام الترجي التونسي، المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون والذي يحقق نتائج جيدة مع الفريق منذ توليه القيادة الفنية للفريق الأحمر خلفًا لـ”حسام البدري”، كما أن كارتيرون لديه خبرات أفريقية كبيرة، خاصة وأنه سبق وتوج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا رفقة فريق مازيمبي الكونغولي عام 2015.





مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر اليوم 2-11-2018 في نهائي دوري أبطال إفريقيا





غيابات الأهلي لن تؤثر





ويفتقد الأهلي خدمات الكثير من اللاعبين خلال مباراة الترجي أبرزهم، علي معلول – مؤمن زكريا – باسم علي – جونيور اجايي – محمد نجيب – ناصر ماهر.

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علي الجانب الآخر يتطلع فريق الترجي التونسي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نادي القرن الأفريقي تقربه من اللقب الأفريقي قبل لقاء الإياب في تونس، ويتطلع الترجي لحصد اللقب الثالث في تاريخه، بعد تتويجه بالبطولة عامي 1994، 2011.





مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر اليوم 2-11-2018 في نهائي دوري أبطال إفريقيا





تاريخ مواجهات الفريقين:





سبق وتقابل الفريقين في 18 مواجهة رسمية سابقة، طوال تاريخ مشاركاتهما بالبطولات الأفريقية للأندية، حقق المارد الأحمر 7 انتصارات، وخسر 3 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 8 مواجهات جمعت الفريقين، وسجل الأحمر 19 هدفًا واستقبلت شباكه 11 هدفًا.





مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر اليوم 2-11-2018 في نهائي دوري أبطال إفريقيا





موعد المباراة:





البطولة: دوري أبطال أفريقيا (النهائي)





ملعب المباراة: برج العرب (الاسكندرية)





مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر اليوم 2-11-2018 في نهائي دوري أبطال إفريقيا





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري ابطال افريقيا





القناة الناقلة: بي إن سبورتس إتش دي – bein sports HD





المعلق : لم يحدد بعد





اليوم: الجمعة 2 – 11 – 2018





الساعة: 9 مساءًا بتوقيت مصر





الساعة: 10 مساءًا بتوقيت السعودية.





مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر اليوم 2-11-2018 في نهائي دوري أبطال إفريقيا





تنطلق مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD.

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مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر اليوم 2-11-2018 في نهائي دوري أبطال إفريقيا





وتعتبر موقعة الأهلي مع الترجي ديربي عربي قوي حيث صعد النادي الأهلي للمباراة النهائية على حساب وفاق سطيف الجزائري بينما تخطى الترجي التونسي دور نصف نهائي دوري الابطال من خلال بوابة بريميرو دي أوجوستو بصعوبة على الرغم من الخسارة في مباراة الذهاب بهدف دون رد لكنه عاد سريعًا وفاز بأربعة أهداف مقابل هدفين في الإياب.