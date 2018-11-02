بث مباشر HD لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي 2-11-2018 في (نهائي افريقيا) | مجاناً عبر Bein Sport1 HD |كورة اون لاين

ويستضيف نادي الاهلي المصري اليوم الجمعة منافسه الترجي التونسي، على ملعب إستاد برج العرب في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، في مباراة من العيار الثقيل وسط 50 ألف متفرج.





ستشهد مباراة اليوم إصراراً كبيراً من لاعبي الشياطين الحمر في الحصول على نقاط المباراة الثلاث وتسهيل مهمة مباراة العودة التي ستقام في 9 من نوفمبر الجاري في تونس.





بث مباشر مباراة الاهلي والترجي

والتقى الاهلي والترجي في19 مواجه من بينهما 14 مباراة في دوري أبطال أفريقيا ، وحقق فريق الأهلي المصري الفوز في 7مباريات وفاز الترجي في 3مباريات ، بينما تعادل الفريقان في 8 مواجهات.





بث مباشر مباراة الاهلي اليوم

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بمعنويات علية بعد وصولة إلى دور 16 في كأس زايد للأندية أبطال العرب بعد تعادله مع فريق الوصل الإماراتي بهدفين لكل منهما.





ويعد النادي الأهلي الأكثر تتويجاً بلقب دوري أبطال أفريقيا، بثمانية ألقاب حقق أخرها في 2013.





بينما يدخل الترجي التونسي مباراة اليوم بلقبين في دوري أبطال أفريقيا في 1994، و2011.





مشاهدة مباراة الاهلي اليوم

ووصل الاهلي إلى المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا، بعد تخطيه لعقبة وفاق سطيف الجزائري، بنتيجة إجمالية 3/2.





بينما تأهل الترجي التونسي للنهائيات بعد تغلبه على نافسه بريميرو دي أوغوستو في أنغولا بنتيجة إجمالية 4/3.





موعد مباراة الاهلي والترجي

وتقام مباراة الاهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب إستاد برج العرب في تمام الساعة 9 مساءاً بتوقيت القاهرة و10مساءاً بتوقيت السعودية و11 مساءاً بتوقيت الإمارات.





تشكيلة الاهلي والترجي في مباراة اليوم

وأعلن الفرنسي "باتريس كارتيرون" المدير الفني للنادي الاهلي عن تشكيلة لمباراة اليوم أمام فريق الترجي التونسي وجاءت كالتالي:





حراسة المرمى: محمد الشناوي وأمامه سعد سمير وساليف كوليبالي

خط الوسط :سام عاشور وعمرو السولية

الجانب الأيمن :أحمد فتحي

الجبهة اليسرى : أيمن أشرف

الهجوم : ويلعب في المثلث الهجومي وليد سليمان وأحمد حمودي وإسلام محارب وفي الهجوم وليد آزارو.





القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والترجي

تذاع مباراة الاهلى والترجى التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، في تمام التاسعة مساءاً حصرياً على القناة الثانية بالتليفزيون المصري، كما يمكن مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر





تذاع اليوم مباراة الاهلي والترجي في بطولة دوري أبطال أفريقيا في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ونقدم لكم بث مباشر مباراة الاهلي والترجي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، تابعو ماتش الاهلي والترجي اليوم عبر موقعنا.

بث مباشر HD لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي 2-11-2018 في (نهائي افريقيا) | مجاناً عبر Bein Sport1 HD |كورة اون لاين



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