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وفاء عامر والبارودي والبحيري والفقي في حفل "انترناشونال فاشون اورد".. الليلة

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:31 م
وفاء عامر والبارودي والبحيري والفقي في حفل انترناشونال فاشون اورد.. الليلة
وفاء عامر
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أحمد رمضان متولي
 

كشفت إدارة مهرجان "إنترناشونال فاشون أورد" في الدورة الرابعة عن أسماء الحضور من النجوم في فعاليات المهرجان، اليوم الجمعة 2 نوفمبر، تكريم المهرجان أثناء انطلاق عروضه مجموعة من المصممين العرب من بينهم المصممة أميمة عزوز من المملكة العربية السعودية، ومن المملكة المغربية المصممة صوفيا علاوي، ومن الجزائر المصمم كريم أكروف، ومن البحرين المصممة ابتسام سلمان، ومن مصر المصممة هبة أبوالنجا.

 

وسوف يحضر نخبة من سيدات المجتمع ونجمات السينما والدراما من بينهم وفاء عامر، حنان مطاوع، ريم البارودي، منه فضالي، لقاء سويدان، نيرمين الفقي، بوسي شلبي، هاني البحيري، لمياء فهمي عبدالحميد، وآخرون.

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