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كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر مباراة الاهلي والترجي live koora

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:29 م
كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر مباراة الاهلي والترجي live koora
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عيد طارق
 

 yalla shoot مباراة الاهلي والترجي (كورة oair) بث مباشر (live) بث مباشر مباراة الاهلي والترجي oair hd 

للمرة الأولى تُطبق تقنية الـ var فى الملاعب المصرية، وذلك خلال نهائى دورى أبطال أفريقيا الذى سيقام مساء اليوم بين فريقى الأهلى والترجى التونسى فى التاسعة مساء على استاد برج العرب .

مخرج المباراة هو هشام عبد الودود، وهو أحد أهم مخرجى البرامج الرياضية فى التليفزيون المصرى، حيث قام بإجراء تجربة أمس على استخدام تقنية الفار مع بعض الحكام، وتحديدا فى ملعب برج العرب، وتم تصوير المباراة بوحدة 21 hd .

 

كما سيتم وضع "شاشة" عند الحكم الرابع الموجود خارج أرض الملعب، حتى يتأكد من اللعبة التى قد تكون مثيرة للجدل، كما سيتم وضع كاميرا داخل غرفة المخصصة لتقنية الـ var والتى سيتم متابعة المباراة من خلالها .

 

من ناحية أخرى، تولى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف"  توفير كافة المعدات الخاصة بهذه التقنية وتواجدها داخل استاد برج العرب، حيث سيتم تخصيص غرفة بالاستاد لوضع هذه الأجهزة، حيث شاركت احدى الشركات البرتغالية بالتعاون مع اتحاد الكرة المصرى بتجهيز هذه الغرفة وهى الشركة التى شاركت فى كاس الأمم 2006 لكرة القدم التى احتضنتها مصر



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