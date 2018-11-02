وكانت هيئة السكة الحديد ، خصصت قطارين لنقل الركاب من محطة رمسيس بالقاهرة وحتى الإسكندرية لنقل الجماهير تسهيلا عليهم ثم عودتهم مرة أخرى عقب انتهاء المباراة، على أن يتحرك من محطة القاهرة الساعة 9:40 صباحًا ويقف بمحطات (بنها / طنطا / دمنهور/ محرم بك / محطة 25 يناير)، وقطار العودة يتحرك من الإسكندرية الساعة 11:30 مساءً بعد انتهاء المباراة، ووحدت هيئة السكة الحديد سعر التذكرة لتبلغ 30 جنيهًا شاملة رحلتى الذهاب والعودة من القاهرة إلى الإسكندرية ثم من الإسكندرية إلى القاهرة.



رابط كورة أون لاين مشاهدة مباراة النهائي | بث مباشر.. مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال إفريقيا|شاهد الاهلي اليوم بث

تقدم الفجر خدمة البث المباشر لمباراة الأهلى والترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، بحضور 60 ألف متفرج.





موعد البث المباشر لمباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





من المقرر أن يبدأ البث المباشر لمباراة الأهلي والترجي التونسي فى نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وسيقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة الأهلي والترجي.





تشكيل مباراة الاهلي والترجي .





ويدخل الأهلي لقاء اليوم بتشكيل أقرب إلى الآتي:





حراسة المرمي: محمد الشناوي





خط الدفاع: سعد سمير - ساليف كوليبالي - أحمد فتحي - أيمن أشرف





خط الوسط: عمرو السولية - حسام عاشور - أحمد حمودي - وليد سليمان - إسلام محارب





خط الهجوم: وليد أزارو

رابط كورة أون لاين مشاهدة مباراة النهائي | بث مباشر.. مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال إفريقيا|شاهد الاهلي اليوم بث

وحرص أسطورة الأهلي ورئيسه الحالي محمود الخطيب، على التواجد في تدريب الفريق الأخير أمس الخميس بملعب برج العرب لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل نهائي الحلم المؤخل للمونديال.





يذكر أن لقاء الإياب سيقام يوم 9 نوفمبر الجاري في ملعب رادس.





القنوات الناقلة للبث المباشر لمباراة الأهلي والترجي اليوم الجمعة .





رابط كورة أون لاين مشاهدة مباراة النهائي | بث مباشر.. مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال إفريقيا|شاهد الاهلي اليوم بث





تنقل القناة الثانية الأرضية،البث المباشر مباراة الأهلي والترجى ،بالإًضافة للقناة العربية الخاصة التي تمتلك حقوق البث ويذيع موقع البوابة نيوز البث المباشر لمباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال إفريقيا وسيتحدد بنتيجة مبارتي الذهاب والإياب بطل إفريقيا وومثلها في كأس العالم للأندية.





شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة .