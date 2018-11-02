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وصول وفد رسمي من شباب الصين للمشاركة في منتدى شباب العالم

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:29 م
وصول وفد رسمي من شباب الصين للمشاركة في منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
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وصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، وفد رسمي من شباب الصين، قادمين من دبي؛ لحضور منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة ما بين 3 إلى 6 نوفمبر الجاري.

وكان قد توافد الشباب المشاركين في المنتدى الذي يصل عددهم إلى أكثر من 5000 شاب وشابة من 160 دولة على دفعات، استعدادا لانطلاق ورش العمل التحضيرية التي تسبق انطلاق أعمال المنتدى، والتي تناقش عدة قضايا منها أجندة 2063 إفريقيا. 

المزيد عن: منتدى شباب العالم مطار القاهرة الدولي شباب الصين 160 دولة
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