شباب المحلة يقتنص أول ثلاث نقاط بالقسم الرابع





حقق فريق شباب المحلة بقيادة أيهاب الليثي، فوزا علي نظيره محلة مرحوم الذي يقوده محمد البشكار فنيا، في المباراة التي جمعتهما اليوم بالجولة الأولي من دوري القسم الرابع بمنطقة الغربية، بهدفا نظيفا.





سجل هدف اللقاء الوحيد أحمد توفيق لاعب شباب المحلة، بنهاية الشوط الأول، ليفشل فريق محلة مرحوم في أدراج هدف التعادل بالشوط الثاني.





يحصل فريق شباب المحلة علي أول ثلاث نقاط في البطولة، ويتجمد رصيد محلة مرحوم بدون اهداف.





بدأ محلة مرحوم بتشكيل مكون من أحمد السيد، وجمال عبدالناصر، وأحمد سامي، وعلي عبداللطيف، ومحمد محروس، وأحمد مجدي، ومحمد عيد، وصبري اسماعيل، وابراهيم مصطفي، واحمد حسن، وصلاح قطب عتلم.





دكة البدلاء :- محمد طنطاوي، ومحمد فوزي، ومحمد أشرف، ومحمد مصطفي، ومحمد عبدالفتاح، وأحمد عبدالقادر، والسيد أسامة.





بينما جاء تشكيل شباب المحلة كالتالي:- سعيد السعيد، وعلي السعيد، وابراهيم صالح، ومحمود عبدالحي، وأحمد شعبان، وطارق العشري، وأحمد توفيق، ومحمد عطية، وهاني محمد، وأحمد ممدوح، وطارق عبدالهادي.





دكة البدلاء :- عصام مصطفي، ومحمد مصطفي، وعماد رضوان، وكريم جمال، ومحمد أبوالفتوح، ومحمد مسعد، وعادل عثمان.





أدار المباراة جمال الجندي حكما، وعاونه كل من حمادة الصياد ومحمد العجواني، وجاء صلاح رشاد مراقبا من لجنة المسابقات.



