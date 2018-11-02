تعرف على تعيينات الحكام و البرنامج الكامل للجولة السابعة من الرابطة المحترفة الأولى‎





تجرى نهاية هذا الأسبوع، مقابلات الجولة السابعة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.





و ننشر فيما يلي، برنامج المباريات وتعيينات الحكام





السبت 3 نوفمبر 2018:





اتحاد بن قردان - النادي الإفريقي/الحكم:يوسف السرايري

اتحاد تطاوين - النجم الساحلي/الحكم:محرز المالكي

النادي الصفاقسي - الملعب القابسي/الحكم: كريم الخميري





الأحد 4 نوفمبر 2018

النادي البنزرتي - الشبيبة القيروانية /الحكم:أسامة رزق الله

نجم المتلوي - نادي حمام الأنف/الحكم:نصر الله الجوادي

مستقبل قابس - الملعب التونسي/الحكم:صادق السالمي





و تجدر الإشارة، إلى أنه تم تأجيل مباراة الترجي الرياضي والإتحاد المنستيري، نظرا للإلتزامات القارية للترجي، الذي يمثل كرة القدم التونسية في نهائي رابطة الأبطال الإفريقية.



