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تعرف على تعيينات الحكام و البرنامج الكامل للجولة السابعة من الرابطة المحترفة الأولى‎

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 03:11 م
تعرف على تعيينات الحكام و البرنامج الكامل للجولة السابعة من الرابطة المحترفة الأولى‎
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مروى الجلاصي
 

تجرى نهاية هذا الأسبوع، مقابلات الجولة السابعة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

و ننشر فيما يلي، برنامج المباريات وتعيينات الحكام

السبت 3 نوفمبر 2018:

اتحاد بن قردان - النادي الإفريقي/الحكم:يوسف السرايري
اتحاد تطاوين - النجم الساحلي/الحكم:محرز المالكي
النادي الصفاقسي - الملعب القابسي/الحكم: كريم الخميري

الأحد 4 نوفمبر 2018
النادي البنزرتي - الشبيبة القيروانية /الحكم:أسامة رزق الله
نجم المتلوي - نادي حمام الأنف/الحكم:نصر الله الجوادي
مستقبل قابس - الملعب التونسي/الحكم:صادق السالمي

و تجدر الإشارة، إلى أنه تم تأجيل مباراة الترجي الرياضي والإتحاد المنستيري، نظرا للإلتزامات القارية للترجي، الذي يمثل كرة القدم التونسية في نهائي رابطة الأبطال الإفريقية.

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