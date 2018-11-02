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ستقام مباراة اليوم الجمعة 2/11/2018 بين فريقي الأهلي المصري والترجي التونسي على استاد ملعب برج العرب بالإسكندرية، على أن تقام مباراة العودة فى تونس الجمعة المقبلة 9 نوفمبر، وكانت جماهير الأهلى قد بدأت تتوافد على استاد برج العرب منذ ليلة أمس، حيث خصصت السكة الحديد قطارين لنقل مشجعى الأهلى إلى محطة برج العرب، حيث نشرت العديد من الصفحات الأهلاوية فيديوهات وصور لمشجعى الأهلى وهم يهتفون باسم فريقهم داخل عربات القطار.



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نجح فريق الأهلي في التأهل للمباراة النهائية للبطولة بعد ماراثون مثير حيث فاز في دور الـ32 على مونانا الجابوني بمجموع اللقائين 7-1، قبل أن ينتقل لدور المجموعات والذي تعادل في أول مباراة أمام الترجي وخسر في الثانية أمام كمبالا سيتي بثنائية نظيفة، ليتعقد موقفه ويرحل حسام البدري عن الفريق، ولكن الفرنسي كارتيرون نجح في إعادة ترتيب الأوراق، وحقق 4 انتصارات متتالية في المجموعة ليتصدر المجموعة، وفي دور الـ8 تخطى عقبة حوريا الغيني بنتيجة4-0، قبل أن يسقط وفاق سطيف في نصف النهائي بمجموع اللقائين 3-2.





مشاهدة مباراة الأهلي ضد الترجي رابط سريع الآن بث حي bein sport | مباراة Al Ahly اليوم مباشر يوتيوب نهائي إفريقيا لايف





يدخل النادي الأهلي مباراة اليوم بحثا عن تحقيق فوز مطمئن قبل مباراة العودة في رادس 9 نوفمبر المقبل، وسيعول الأهلي كثيرا على خبرات نجوم الفريق وليد سليمان وأحمد فتحي وحسام عاشور في الفوز باللقب التاسع.





مشاهدة مباراة الأهلي ضد الترجي رابط سريع الآن بث حي bein sport | مباراة Al Ahly اليوم مباشر يوتيوب نهائي إفريقيا لايف





ومن الجانب الآخر، تأهل الترجي لهذه المباراة بعد الفوز على أساك كونكورد الموريتاني بمجموع المباراتين 6-1 في دور الـ64، قبل أن يعبر ماهيا الكيني 1-0، ونجح في احتلال المركز الثاني خلف الأهلي في المجموعة الأولى، ليتأهلا لدور الـ8 ويفوز على النجم الساحلي 3-1 بمجموع اللقائينن، وفي الدور نصف النهائي اسقط الترجي فريق بريميرو دي أوجوستو الانجولي 4-3 بمجموع اللقائين.





مشاهدة مباراة الأهلي ضد الترجي رابط سريع الآن بث حي bein sport | مباراة Al Ahly اليوم مباشر يوتيوب نهائي إفريقيا لايف





كما يسعى فريق الترجي لتحقيق نتيجة مطمئنة بالقاهرة قبل أن يخوض مباراة الإياب على ملعب رادس في تونس.





مشاهدة مباراة الأهلي ضد الترجي رابط سريع الآن بث حي bein sport | مباراة Al Ahly اليوم مباشر يوتيوب نهائي إفريقيا لايف





التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يلعب الأهلي بتشكيل مكون من كل من:محمد الشناوي- أيمن أشرف - ساليف كوليبالي - سعد سمير - أحمد فتحي-عمرو السولية - حسام عاشور-إسلام محارب - وليد سليمان - أحمد حمودي-وليد أزارو.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد الترجي رابط سريع الآن بث حي bein sport | مباراة Al Ahly اليوم مباشر يوتيوب نهائي إفريقيا لايف





على الجانب الأخر سيخوض الترجي اللقاء بقوته الضاربة بتشكيل مكون من:

رامي الجريدي-أيمن بن محمد - خليل شمام - شمس الدين الذوادي - سامح الدربالي-فرانك كوم - فوسيني كوليبالي-يوسف البلايلي - غيلان الشعلالي - أنيس البدري-طه ياسين الخنيسي.

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تاريخ مواجهات الفريقين:

يتفوق الأهلي على الترجي بالأرقام على ضوء نتائج المواجهات التي جمعت الفريقين من قبل، حيث التقى الأهلي مع الترجي في 18 مباراة بمختلف البطولات الإفريقية، وحقق الأحمر خلالها 7 انتصارات وتلقى 3 خسائر، فيما سيطر التعادل على 8 مناسبات.





مشاهدة مباراة الأهلي ضد الترجي رابط سريع الآن بث حي bein sport | مباراة Al Ahly اليوم مباشر يوتيوب نهائي إفريقيا لايف





وأحرز الأهلى في شباك الترجي التونسي 21 هدفا مقابل 15 هدفا للترجي استقبلتها الشباك الحمراء، في البطولات الإفريقية.





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موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الأهلي والترجي التونسي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD1 بالإضافة للقناة الأرضية الثانية.





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