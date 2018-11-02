ننشر التعليمات الأمنية الخاصة بافتتاح أيام قرطاج السينمائية‎

بمناسبة إفتتاح فعاليات الدورة 29 لأيام قرطاج السينمائية يوم 03 نوفمبر 2018، تُعلم وزارة الدّاخليّة العموم أنه تقرّر إتخاذ الإجراءات التالية:





أولا: منع جولان العربات بشارع الحبيب بورقيبة في جزئه الممتدّ بين ساحة ثورة 14 جانفي إلى ساحة الاستقلال وذلك بداية من يوم الجمعة 02 نوفمبر 2018 السّاعة 20.00 إلى غاية يوم السّبت 03 نوفمبر 2018 إثر نهاية الأنشطة.





ويمكن استعمال نهج المختار عطيّة فنهج روما للوصول إلى شارع فرنسا أو شارع جمال عبد الناصر فنهج ألمانيا ثمّ شارع قرطاج فشارع فرحات حشاد ثمّ شارع سعد زغلول إلى غاية الوصول إلى ساحة الثورة.





ثانيا: يمنع جولان جميع العربات بشارع محمد الخامس في جزئه الممتد بين مفترق السعودية محمد الخامس إلى غاية مفترق غانا محمد الخامس يوم السبت 03 نوفمبر 2018 بداية من الساعة 14.00 ويمكن إستعمال طريق الزاد 4 أو شارع الهادي شاكر.





ثالثا: يمنع جولان جميع العربات بالممر الموازي لشارع محمد الخامس في جزئه الممتد بين وزارة السياحة إلى غاية شارع السعودية بداية من يوم السبت 03 نوفمبر 2018 بداية من الساعة 14.00 وإلى غاية نهاية الأنشطة.





علما انه يمكن إستغلال مأوى نهج راضية الحداد و مأوى سنترال بارك و مأوى شارع محمد الخامس لإرساء سيارات الوافدين لحضور فعاليات إفتتاح المهرجان.



