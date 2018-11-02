يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي والترجي اليوم الجمعة 1/11/2018 في دوري ابطال افريقيا

واستفاد الأهلي، صاحب الرقم القياسي بالفوز باللقب ثماني مرات آخرها في 2013، من فوزه 2-صفر في لقاء الذهاب في القاهرة ليتفوق 3-2 في النتيجة الإجمالية.

وستتكرر المواجهة بين الأهلي والترجي في النهائي بعد أن فاز بطل مصر على نظيره التونسي في نهائي نسخة 2012 ، وبجانب حصد اللقب القاري سيتأهل البطل إلى كأس العالم للأندية في الإمارات.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي في مباراة الذهاب والتي ستقام يوم الـ 2 من نوفمبر المقبل، بينما سيكون لقاء العودة على ملعب الترجي التونسي يوم الـ 9 من نوفمبر المقبل.

وسيكون هذا النهائي هو النهائي العربي الخالص رقم 13 في تاريخ المسابقة، والمباراة النهائية الثانية بين الفريقين على لقب بطل أفريقيا.

وكان الترجي تأهل لنهائي البطولة للمرة الـ7 في تاريخه بعدما تغلب على أول أغسطس الأنغولي بنتيجة 4-3 بمجموع المبارتين، حيث انتهت المباراة الأولى بهدف نظيف لبطل أنغولا على ملعبه، بينما استطاع الترجي تأمين الفوز على ملعب رادس بنتيجة 4-2.