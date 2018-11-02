يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الاهلى والترجي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
من المقرر أن تشهد مباراة الذهاب عدة
اختلافات من صفوف الأهلي عن المباراة الأخيرة أمام فريق باب سويقة حيث ستكون
البداية من مركز الظهير الأيسر من خلال غياب الدولي التونسي علي معلول ليكون أمام
باتريس كارتيرون خيارين وهما إما الدفع بصبري رحيل أو أيمن أشرف لكن الأخير يمتلك
فرصة قوية للظهور في النهائي الإفريقي نظرًا لأنه خاض مباراة الإياب أمام وفاق سطيف
بجانب مباراة الوصل الإماراتي في بطولة كأس زايد.
الاختلاف الثاني في صفوف الأهلي قبل
مباراة الذهاب أمام كبير الأندية التونسية والممثلة في غياب ناصر ماهر والذي شارك
في مباراة رادس الأخيرة ليكون محله أحمد حمودي والذي بدأ كارتيرون الاعتماد عليه
محليًا وإفريقيًا.
ولم يحصل ناصر ماهر على أي فرصة
للمشاركة مع الأهلي منذ العقوبة التي فرضت عليه قبل مباراة حوريا كوناكري الغيني
في إياب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.
أما الاختلاف الثالث في معسكر الأهلي
وهو الاعتماد على إسلام محارب بدلاً من ميدو جابر والذي غاب طوال الفترة الماضية
بسبب الإصابة قبل أن يكتب موعد عودته في مباراة الإياب أمام وفاق سطيف ليشارك في
آخر الدقائق.
وأصبح إسلام محارب داخل حسابات
كارتيرون خاصة في الأدوار النهائية ببطولة الكونفدرالية بعدما شارك في مباراتي
الذهاب والإياب أمام حوريا ووفاق سطيف قبل أن يخرج مصابًا أمام بطل الجزائر إلا أن
الجهاز الطبي للأهلي أكد على لحاق اللاعب بمباراة النهائي.
يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الاهلى والترجي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA