من المقرر أن تشهد مباراة الذهاب عدة اختلافات من صفوف الأهلي عن المباراة الأخيرة أمام فريق باب سويقة حيث ستكون البداية من مركز الظهير الأيسر من خلال غياب الدولي التونسي علي معلول ليكون أمام باتريس كارتيرون خيارين وهما إما الدفع بصبري رحيل أو أيمن أشرف لكن الأخير يمتلك فرصة قوية للظهور في النهائي الإفريقي نظرًا لأنه خاض مباراة الإياب أمام وفاق سطيف بجانب مباراة الوصل الإماراتي في بطولة كأس زايد.

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الاهلى والترجي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA





الاختلاف الثاني في صفوف الأهلي قبل مباراة الذهاب أمام كبير الأندية التونسية والممثلة في غياب ناصر ماهر والذي شارك في مباراة رادس الأخيرة ليكون محله أحمد حمودي والذي بدأ كارتيرون الاعتماد عليه محليًا وإفريقيًا.

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الاهلى والترجي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA





ولم يحصل ناصر ماهر على أي فرصة للمشاركة مع الأهلي منذ العقوبة التي فرضت عليه قبل مباراة حوريا كوناكري الغيني في إياب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الاهلى والترجي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA





أما الاختلاف الثالث في معسكر الأهلي وهو الاعتماد على إسلام محارب بدلاً من ميدو جابر والذي غاب طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة قبل أن يكتب موعد عودته في مباراة الإياب أمام وفاق سطيف ليشارك في آخر الدقائق.

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الاهلى والترجي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA





وأصبح إسلام محارب داخل حسابات كارتيرون خاصة في الأدوار النهائية ببطولة الكونفدرالية بعدما شارك في مباراتي الذهاب والإياب أمام حوريا ووفاق سطيف قبل أن يخرج مصابًا أمام بطل الجزائر إلا أن الجهاز الطبي للأهلي أكد على لحاق اللاعب بمباراة النهائي.





يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الاهلى والترجي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA