Bein Sport لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 03:03 معمرو عادل
قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" إجراء بروفة أخيرة باستخدام الفيديو "VAR"، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والترجى المقرر إقامتها مساء غدا الجمعة.
Bein Sport لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت
واستقر الكاف على جلب فريقين من المتطوعين لإجراء تجربة شاملة على استخدام تقنية الفيديو، قبل مباراة غدا بين الأهلى والترجى ، وسيكون طاقم الحكام الخاص بالمباراة متواجدا بالكامل.
وكان الكاف أعلن استخدام تقنية الفيديو فى مباراتى نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والترجى.
Bein Sport لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت
مباراة الاهلى والترجى مباشر فى نهائى دورى أبطال إفريقيا اليوم الجمعة 2/11/2018، ويستضيف النادي الأهلي منافسه الترجى التونسى على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ويأمل الأهلي فى تحقيق الفوز فى نهاية مشواره، فيما يسعى الترجى لخطف انتصار كبير والعودة لتونس بنقاط المباراة كاملة.
الأهلى يسعى لحصد العلامة الكاملة والفوز الكبير، يستضيف النادى الأهلى منافسه نادى الترجى التونسى فى مباراة اياب النهائي بدوري الأبطال، ويأمل المارد الأحمر فى تحقيق انتصار على أرضه ووسط جمهوره، كما يسعى لحصد العلامة الكاملة فى مباراة الذهاب لضمان الفوز باللقب الأفريقي.
الترجى ينوى على الفوز ويسعى للثأر، يلعب فريق الترجى ضيفا على فريق الأهلى فى مباراة ذهاب نهائي فىدورى الأبطال الأفريقي ، ويأمل الترجي فى تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة، لضمان لقاء العودة والفوز بلقب القارة السمراء.
Bein Sport لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت
ويشهد اللقاء نكهة خاصة حيث تقابل الفريقان فى الموسم الماضى فى دور ربع النهائى وحسم الأهلي الفوز، وتواجه الفريقين فى نفس المجموعة خلال هذه النسخة وتعادلا فى مباراة الدور الأول وفاز الأهلى فى الدور الثانى.
مشوار الأهلى والترجى فى البطولة
بدء النادى الأهلى مشواره فى المجموعة الأولى التى حصد من خلالها 13 نقطة من الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى واحدة وكانت أمام الترجى وخسارة واحدة، وصعد لمواجهة فريق حوريا وحسم الفوز عليه ذهابا وإيابا بنتيجة 4-0، وتأهل لمواجهة وفاق سطيف فى نصف النهائى وحقق الفوز ذهابا 2-0 وخسر فى العودة 2-1 .
وكان الترجى على موعد للمشاركة فى المجموعة الأولى والتى حل بها وصيفا برصيد 11 نقطة من الفوز فى 3 مواجهات والتعادل فى لقائين وخسارة واحد، وصعد لموتجهة جاره النجم الساحلى وتغلب عليه 3-1 فى مجموع المبارتين، ثم واجه فريق أول أغسطس وخسر منه 1-0 وفى مباراة العودة بتونس حقق الفوز بنتيجة 4-2 ليتأهل للمباراة النهائية.
والجدير بالذكر أن المموعة الأولى شهدت مشاركة الأهلى والترجى وفريق كمبالا سيتى وتاونشيب رولرز.
موعد مباراة الأهلى والترجى التونسي
تقام مباراة الأهلي والترجي الرياضي التونسي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلى والترجى يوم الجمعة 2/11/2018، وتبدأ المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفى العاشرة بالتوقيت الدولي للسعودية، وفى الثامنة بتوقيت غرينتش الدولي.
وقد أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الإدارة التحكيمية لمباراة الذهاب من دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي للحكم الجزائري مهدي عبيد.
Bein Sport لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت
الحكم الجزائري أصبح حكم ساحة منذ 2011، أدار خلالها 175 مباراة واشار بالبطاقة الحمراء 20 مرة واحتسب 76 ضربة جزاء
إليكم قائمة الحكام لمبارة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي المصري والترجي التونسي حيث الجزائري مهدي عبيد حكم ساحة والجامبي جاساما حكم تقنية الفيديو
Bein Sport لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت
التاريخ بين الأهلي المصري والترجي التونسي دائما متحدي .. ونهائي دوري أبطال إفريقيا يظل غير متوقع .. فمن سيكون المنتصر هذه المرة؟
القنوات الناقلة مباشر لمباراة الأهلى والترجى
تنقل قنوات beIN SPORTS HD 1 الدولية مباراة الأهلي والترجي الرياضي التونسي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا ، وتنقل قناة النيل للرياضة المباراة بصفتها القناة الأرضية لصاحب الملعب، ويقام استوديو تحليلى كبير يضم كبار نجوم التحليل الرياضى من أجل التعليق على المباراة وتحليل أحداثها.
Bein Sport لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلى والترجى التونسى
تنقل قناة نايل سبورت على التردد الأرضي مباراة كرة القدم مباراة الأهلي والترجي الرياضي التونسي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا ، والقناة الثانية الأرضية
المزيد عن: موعد الاهلي والترجي مشاهدة مباراة الاهلى والترجى اليوم بث مباشر كامل مشاهدة مباراة الاهلى والترجى اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلى والترجى اليوم مشاهدة مباراة الاهلى والترجى التونسى اليوم مشاهدة مباراة الاهلي مباشر مشاهدة الاهلى والترجى مشاهدة الأهلي والترجي مباشر مشاهدة الأهلي بث مباشر مباراة الاهلي مباشر دوري أبطال أفريقي بث مباشر مباراة الاهلي والترجي يلا شوت الجديد بث مباشر مباراة الاهلي والترجي مباشر بث مباشر مباراة الاهلي والترجي كورة لايف بث مباشر مباراة الاهلي والترجي كورة جول بث مباشر مباراة الاهلي والترجي في دوري ابطال افريقيا اليوم بث مباشر مباراة الاهلى والترجى بين سبورت بث مباشر مباراة الاهلى والترجى اليوم بث مباشر مباراة الاهلي والترجي التونسي بي ان سبورت بث مباشر مباراة الاهلى والترجى التونسى الان