Bein Sport لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت

قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" إجراء بروفة أخيرة باستخدام الفيديو "VAR"، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والترجى المقرر إقامتها مساء غدا الجمعة.

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واستقر الكاف على جلب فريقين من المتطوعين لإجراء تجربة شاملة على استخدام تقنية الفيديو، قبل مباراة غدا بين الأهلى والترجى ، وسيكون طاقم الحكام الخاص بالمباراة متواجدا بالكامل.

وكان الكاف أعلن استخدام تقنية الفيديو فى مباراتى نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والترجى.

مباراة الاهلى والترجى مباشر فى نهائى دورى أبطال إفريقيا اليوم الجمعة 2/11/2018، ويستضيف النادي الأهلي منافسه الترجى التونسى على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ويأمل الأهلي فى تحقيق الفوز فى نهاية مشواره، فيما يسعى الترجى لخطف انتصار كبير والعودة لتونس بنقاط المباراة كاملة.





الأهلى يسعى لحصد العلامة الكاملة والفوز الكبير، يستضيف النادى الأهلى منافسه نادى الترجى التونسى فى مباراة اياب النهائي بدوري الأبطال، ويأمل المارد الأحمر فى تحقيق انتصار على أرضه ووسط جمهوره، كما يسعى لحصد العلامة الكاملة فى مباراة الذهاب لضمان الفوز باللقب الأفريقي.





الترجى ينوى على الفوز ويسعى للثأر، يلعب فريق الترجى ضيفا على فريق الأهلى فى مباراة ذهاب نهائي فىدورى الأبطال الأفريقي ، ويأمل الترجي فى تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة، لضمان لقاء العودة والفوز بلقب القارة السمراء.

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ويشهد اللقاء نكهة خاصة حيث تقابل الفريقان فى الموسم الماضى فى دور ربع النهائى وحسم الأهلي الفوز، وتواجه الفريقين فى نفس المجموعة خلال هذه النسخة وتعادلا فى مباراة الدور الأول وفاز الأهلى فى الدور الثانى.





مشوار الأهلى والترجى فى البطولة

بدء النادى الأهلى مشواره فى المجموعة الأولى التى حصد من خلالها 13 نقطة من الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى واحدة وكانت أمام الترجى وخسارة واحدة، وصعد لمواجهة فريق حوريا وحسم الفوز عليه ذهابا وإيابا بنتيجة 4-0، وتأهل لمواجهة وفاق سطيف فى نصف النهائى وحقق الفوز ذهابا 2-0 وخسر فى العودة 2-1 .

وكان الترجى على موعد للمشاركة فى المجموعة الأولى والتى حل بها وصيفا برصيد 11 نقطة من الفوز فى 3 مواجهات والتعادل فى لقائين وخسارة واحد، وصعد لموتجهة جاره النجم الساحلى وتغلب عليه 3-1 فى مجموع المبارتين، ثم واجه فريق أول أغسطس وخسر منه 1-0 وفى مباراة العودة بتونس حقق الفوز بنتيجة 4-2 ليتأهل للمباراة النهائية.

والجدير بالذكر أن المموعة الأولى شهدت مشاركة الأهلى والترجى وفريق كمبالا سيتى وتاونشيب رولرز.





موعد مباراة الأهلى والترجى التونسي

تقام مباراة الأهلي والترجي الرياضي التونسي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلى والترجى يوم الجمعة 2/11/2018، وتبدأ المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفى العاشرة بالتوقيت الدولي للسعودية، وفى الثامنة بتوقيت غرينتش الدولي.





وقد أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الإدارة التحكيمية لمباراة الذهاب من دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي للحكم الجزائري مهدي عبيد.

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الحكم الجزائري أصبح حكم ساحة منذ 2011، أدار خلالها 175 مباراة واشار بالبطاقة الحمراء 20 مرة واحتسب 76 ضربة جزاء





إليكم قائمة الحكام لمبارة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي المصري والترجي التونسي حيث الجزائري مهدي عبيد حكم ساحة والجامبي جاساما حكم تقنية الفيديو