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"غنى وإيناس" طفلتا مسلسل "لحظة وداع".. كيف أصبح شكلهما الآن؟

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 02:58 م
غنى وإيناس طفلتا مسلسل لحظة وداع.. كيف أصبح شكلهما الآن؟
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الفجر الفنى
 
يعد مسلسل "لحظة وداع" من المسلسلات التركية التي حظيت بمتابعة كبيرة من قبل الجمهور العربي والذي تزامن عرضه مع فورة هذه المسلسلات مما جعل الكثير من هذا الجمهور يتعلق بشخصيات هذا المسلسل ولاسيما الطفلتين غنى وإيناس.

وبعد حوالي الـ10 أعوام على عرض المسلسل من الطبيعي أن يكون شكل هاتين الطفلتين ​عائشة توران​ (غنى) و​كاغلا سيمسيك​ (إيناس) قد تحولتا من طفلتين ظريفتين إلى شابتين جميلتين. 

وتجدر الإشارة إلى أنّ عائشة توران هي في الواقع من أصول عربية، فوالدها تونسي ووالدتها تركية.

وكلتاهما تواصلا العمل في المجال الفني، حيث أن كاغلا كان لها دور في أعمال درامية تركية وبأدوار مهمّة على غرار مسلسل زهرة القصر.
"غنى وإيناس" طفلتا مسلسل "لحظة وداع".. كيف أصبح شكلهما الآن؟
"غنى وإيناس" طفلتا مسلسل "لحظة وداع".. كيف أصبح شكلهما الآن؟
"غنى وإيناس" طفلتا مسلسل "لحظة وداع".. كيف أصبح شكلهما الآن؟
"غنى وإيناس" طفلتا مسلسل "لحظة وداع".. كيف أصبح شكلهما الآن؟
"غنى وإيناس" طفلتا مسلسل "لحظة وداع".. كيف أصبح شكلهما الآن؟
"غنى وإيناس" طفلتا مسلسل "لحظة وداع".. كيف أصبح شكلهما الآن؟
"غنى وإيناس" طفلتا مسلسل "لحظة وداع".. كيف أصبح شكلهما الآن؟
"غنى وإيناس" طفلتا مسلسل "لحظة وداع".. كيف أصبح شكلهما الآن؟
"غنى وإيناس" طفلتا مسلسل "لحظة وداع".. كيف أصبح شكلهما الآن؟
"غنى وإيناس" طفلتا مسلسل "لحظة وداع".. كيف أصبح شكلهما الآن؟
"غنى وإيناس" طفلتا مسلسل "لحظة وداع".. كيف أصبح شكلهما الآن؟
"غنى وإيناس" طفلتا مسلسل "لحظة وداع".. كيف أصبح شكلهما الآن؟
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