مندوب إيران بالأمم المتحدة يزعم: الحظر الأمريكي أربك التجارة العالمية





زعم ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أن العقوبات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على الدول، هي مؤشر على ضعف تفهمها للتعقيدات العالمية الراهنة وهي لم تضر شعبا فحسب، بل أربكت مصالح الدول والتجارة العالمية، أيضا.





وأضاف غلام علي خوشرو، في كلمة ألقاها في اجتماع الجمعية العام للأمم المتحدة، التي عقدت لدراسة مشروع قرار لوضع حد للعقوبات الأمريكية الأحادية على كوبا.





وتابع أن إيران تعلن مرة أخرى دعمها لكوبا حكومة وشعبا أمام العقوبات غير القانونية والأحادية، التي تفرضها أمريكا عليها من زمن بعيد.





وقال خوشرو: "لا شك أن الحظر الاقتصادي والتجاري والمالي ضد كوبا هي عقوبات أحادية وغير عادلة، وطويلة الأمد. والنهج الذي يعتمده الأمريكيون بات يبعدهم كثيرا عن الحقائق في عالمنا المتعدد اليوم".





وأوضح المسؤول الإيراني، أن خطة العمل المشتركة الشاملة التي تم التوصل إليها، عام 2015، بين إيران ومجموعة (5+1) وحظيت بتأييد مجلس الأمن، تمثل حقيقة أن أمريكا لاعب غير موثوق في الساحة الدولية.





وشدد بالقول أن "الحرب الاقتصادية الأمريكية التي تتم تحت عنوان الحظر الجديد لا تستهدف الشعب الإيراني فحسب، بل لها تداعيات سيئة على شعوب الدول الأخرى، وباتت تربك التجارة العالمية".



