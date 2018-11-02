بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم الجمعة 2-11-2018 نهائي إفريقيا لايف | جميع الجودات | بدون تقطيع | HD





يستضيف فريق الأهلي غريمه فريق الترجي في الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي ستقام على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وكان الفريق الأحمر قد تأهل للمباراة النهائية بعد تخطي عقبة وفاق سطيف الجزائري، بينما اجتاز الترجي التونسي نظيره أول أغسطس الأنجولي.





بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم الجمعة 2-11-2018 نهائي إفريقيا لايف | جميع الجودات | بدون تقطيع | HD





تشكيل الأهلي:-





حراسة المرمي: محمد الشناوي





خط الدفاع: أحمد فتحي وساليف كوليبالي وسعد سمير وايمن اشرف





خط الوسط : حسام عاشور وعمرو السولية واحمد حمودي واسلام محارب.





خط الهجوم : وليد سليمان ووليد أزارو





بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم الجمعة 2-11-2018 نهائي إفريقيا لايف | جميع الجودات | بدون تقطيع | HD





تشكيل الترجي:





حراسة المرمي: رامي الجريدي

الدفاع: أيمن بن محمد - خليل شمام - شمس الدين الذوادي - سامح الدربالي

الوسط: فرانك كوم - فوسيني كوليبالي - يوسف البلايلي - غيلان الشعلالي - أنيس البدري

الهجوم: طه ياسين الخنيسي





بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم الجمعة 2-11-2018 نهائي إفريقيا لايف | جميع الجودات | بدون تقطيع | HD





يتفوق الأهلي على الترجي بالأرقام على ضوء نتائج المواجهات التي جمعت الفريقين من قبل، حيث التقى الأهلي مع الترجي في 18 مباراة بمختلف البطولات الإفريقية، وحقق الأحمر خلالها 7 انتصارات وتلقى 3 خسائر، فيما سيطر التعادل على 8 مناسبات.





وأحرز الأهلى في شباك الترجي التونسي 21 هدفا مقابل 15 هدفا للترجي استقبلتها الشباك الحمراء، في البطولات الإفريقية.





بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم الجمعة 2-11-2018 نهائي إفريقيا لايف | جميع الجودات | بدون تقطيع | HD





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الأهلي والترجي التونسي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD1 بالإضافة للقناة الأرضية الثانية.





بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم الجمعة 2-11-2018 نهائي إفريقيا لايف | جميع الجودات | بدون تقطيع | HD





مشاهدة مباراة الأهلي ضد الترجي اليوم على موقع "الفجر الرياضي" بدون تقطيع في نهائي دوري ابطال افريقيا.





بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم الجمعة 2-11-2018 نهائي إفريقيا لايف | جميع الجودات | بدون تقطيع | HD



































