بث حى تابع لايف مباشر يوتيوب Bein sport مشاهدة مباراة الاهلى والترجي يلا شوت | كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلى اليوم

يستضيف الأهلي مساء الجمعة نظيره الترجي التونسي على ملعب برج العرب بالأسكندرية في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، في نهائي مكرر من نسخة 2012.

وسبق وأن التقى الأهلي منافسه الترجي خلال النسخة الحالية بدور المجموعات حيث انتهت المباراة الأولى في برج العرب بالتعادل السلبي، بينما انتهت المباراة الثانية بفوز المارد الأحمر (1-0) برادس.

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واستطاع الأهلي أن يصل للمباراة النهائية للنسخة الثانية على التوالي على حساب وفاق سطيف بعدما تفوق على الفريق الجزائري (3-2) بمجموع المباراتين، في المقابل تأهل الترجي بشق الأنفس بالفوز على أول أغسطس الأنجولي (4-3).