ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بث حى تابع لايف مباشر يوتيوب Bein sport مشاهدة مباراة الاهلى والترجي يلا شوت | كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلى اليوم

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 02:55 م
بث حى تابع لايف مباشر يوتيوب Bein sport مشاهدة مباراة الاهلى والترجي يلا شوت | كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلى اليوم
طباعة
عيد طارق
 
بث حى تابع لايف مباشر يوتيوب Bein sport مشاهدة مباراة الاهلى والترجي يلا شوت | كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلى اليوم

يستضيف الأهلي مساء الجمعة نظيره الترجي التونسي على ملعب برج العرب بالأسكندرية في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، في نهائي مكرر من نسخة 2012.

وسبق وأن التقى الأهلي منافسه الترجي خلال النسخة الحالية بدور المجموعات حيث انتهت المباراة الأولى في برج العرب بالتعادل السلبي، بينما انتهت المباراة الثانية بفوز المارد الأحمر (1-0) برادس.

بث حى تابع لايف مباشر يوتيوب Bein sport مشاهدة مباراة الاهلى والترجي يلا شوت | كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلى اليوم

واستطاع الأهلي أن يصل للمباراة النهائية للنسخة الثانية على التوالي على حساب وفاق سطيف بعدما تفوق على الفريق الجزائري (3-2) بمجموع المباراتين، في المقابل تأهل الترجي بشق الأنفس بالفوز على أول أغسطس الأنجولي (4-3).

بث حى تابع لايف مباشر يوتيوب Bein sport مشاهدة مباراة الاهلى والترجي يلا شوت | كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلى اليوم


المزيد عن: مشاهدة نهائي دوري ابطال افريقيا مشاهدة مباراة الاهلى والترجي يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلى والترجي كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلى والترجي كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلى والترجي كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلى والترجي بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مشاهدة الاهلى والترجى مباراة الاهلي مباشر مباراة الاهلي في افريقيا مباشر ماتش الاهلى والترجي ماتش الاهلي كول كورة دوري أبطال أفريقي تابع لايف بث مباشر مباراة الاهلى والترجي يوتيوب بث مباشر مباراة الاهلى والترجي كورة ستار بث مباشر مباراة الاهلى والترجي كورة اون لاين بث مباشر مباراة الاهلى والترجي بين سبورت بث مباشر مباراة الاهلى والترجي بدون تقطيع بث مباشر مباراة الاهلي اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
-
x
14:45
-
طلائع الجيش
الجونة
-
x
15:30
-
إنبي
الانتاج الحربي
-
x
17:30
-
سموحة
بيراميدز
-
x
17:30
-
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
-
x
14:55
-
التعاون
القادسية
-
x
16:35
-
الهلال
دوري أبطال أفريقيا 2018
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
الترجي الرياضي - تونس
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/2/2018 3:20:02 PM