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عاجل.. إلقاء القبض على مراد باش أغلو بتهمة جديدة

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 02:55 م
عاجل.. إلقاء القبض على مراد باش أغلو بتهمة جديدة
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الفجر الفنى
 
بسبب شكوى تقدّمت بها زوجته السابقة هاندا برماك، التي اتهمته باقتحام منزلها وتهديدها بالقتل والاعتداء عليها وعلى صديقها بالضرب، ألقت الشرطة القبض على الممثل التركي ​مراد باش أوغلو​.

وتأتي هذه الحادثة في ظلّ تثبيت التهمة عليه بقضية سفاح القربى بسبب الصور الحميمة التي التقطت له مع ابنة شقيقه بورجو باش اوغلو على قارب، وتأكيد صحتها بشكل نهائي.

ونجحت التحقيقات في تثبيت الأمر والتأكيد بأن الشابة التي كانت معه على متن القارب هي إبنة شقيقه، والتي التقطت لها صور حميمة مع عمها، وينتظر ان يصدر الحكم عليه في هذه القضية.
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