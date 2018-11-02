كول كورة HD مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر الان| اهم مباريات دوري ابطال افريقيا اليوم مباشر| شاهد Al Ahly الآن

وأسندت شبكة beIN مهمة التعليق على مواجهة الأهلي والترجي إلى معلق مصري وآخر تونسي.

المعلق المصري هو محمد الكواليني على القناة الصوتية الأولى على بي إن سبورتس 1.

المعلق التونسي هو رؤوف خليف على القناة الصوتية الثانية على نفس القناة.

الحكم الجزائري مهدي عبيد سيتولى مسؤولية إدارة المباراة.

طبيب الأهلي يحدد موقف أحمد فتحي من مباراة نهائي إفريقيا

كشف خالد محمود طبيب النادي الأهلي موقف أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق من المشاركة أمام الترجي.

وقال خالد محمود في تصريحات لمركز الأهلي الإعلامي: "أحمد فتحي جاهز للمشاركة في مباراة الترجي بشكل طبيعي".





وأوضح "فتحي شارك في مران أمس بشكل طبيعي بعد خضوعه لبرنامج استشفائي لمدة يومين".

طبيب الأهلي أتم "فتحي تعافى نهائيا من آلام الإصابة التي تعرض لها بإجهاد في العضلة الأمامية".





من جهة أخرى، كشف خالد محمود عن تأكد غياب هشام محمد عن اللقاء للإصابة.





تاريخ مواجهات الاهلى والترجى التونسى

مباراة الاهلى والترجى التونسى باتت مكررة بين الفريقين على الصعيد الإفريقي ودائمًا ما تحمل الكثير من الإثارة والندية بين الفريق الأحمر زعيم القارة الإفريقية وثاني أكثر أندية العالم تحقيقًا للبطولات الإفريقية ، والترجي التونسي شيخ الأندية التونسية.

كول كورة HD مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر الان| اهم مباريات دوري ابطال افريقيا اليوم مباشر| شاهد Al Ahly الآن



مباراة الاهلى والترجى الليلة ستكون المواجهة رقم 19 في تاريخ مواجهات الفريقين بعدما التقيا في 18 مباراة سابقة وحقق المارد الأحمر الفوز في سبع مباريات، وتعادل الفريقان في ثمانى لقاءات ، وفاز بطل تونس فى ثلاثة مواجهات.





الاهلى والترجى الاكثر تتويجا بالألقاب محليا

مباراة الاهلى والترجى الليلة ستكون بين كبيرى مصر وتونس على الصعيد المحلى، بلغة الأرقام حيث يتربع النادي الأأحمر على عرش الكرة المصرية لكونه صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولات المحلية، بعدما نجح في تحقيق 40 لقب دوري ، و36 لقب كأس مصر و10 ألقاب سوبر محلي، و7 ألقاب لبطولة السلطان حسين، و16 لقب بدوري منطقة القاهرة، وكأس الجمهورية العربية المتحدة، وكأس الاتحاد المصري لكرة القدم.

كول كورة HD مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر الان| اهم مباريات دوري ابطال افريقيا اليوم مباشر| شاهد Al Ahly الآن



ونفس الأمر ينطبق على الترجى الأكثر فوزًا بالبطولات في تونس، فهو الحائز على بطولة الدوري 28 مرة، بفارق كبير عن مواطنه النادي الإفريقي الفائز بالدوري التونسي 13 مرة كما فاز عميد الأندية التونسية ببطولة الكأس 15 مرة، يليه الإفريقي برصيد 13 لقبًا، وفاز بكأس السوبر التونسي ثلاث مرات.





تطبيق تقنية "VAR

" فى مباراة الاهلى والترجى

تشهد مباراة الأهلى والترجى التونسى الليلة تطبيق تقنية الفيديو "VAR" بناءا على قرار الكاف وهى تقنية جديدة يتم استخدامها لمراجعة بعض القرارات التى يتخذها حكم الساحة الرئيسى من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو المعادة للألعاب ذات الصلة، مثل الأهداف أو البطاقات الحمراء أو حتى العقوبات، وسيتم استخدام نظام راديو يعتمد على الألياف للتواصل بين الحكام المتواجدين داخل أرض الملعب وداخل غرفة الحكام .





وقرر الاتحاد الأفريقى تعيين 3 حكام فى نهائى دورى الابطال الليلة مختصين بتقنية الفيديو وهم الجامبى باكارى جاساما، والسنغالى سامبا ماليك ومواطنه كامارا جبريل .









الاهلى يتفوق على الترجى قاريا

قبل مباراة الاهلى والترجى التونسى الليلة، يتفوق المارد الأحمر فى عدد الألقاب القارية فى مواجهة بطل تونس حيث توج بطل مصر بـ 20 لقب قارى فى مقابل ستة ألقاب فقط لمنافسه.





وتوج الأهلى بدوري الابطال 8 مرات وكأس الاندية أبطال الكئوس 4 مرات وكأس السوبر الأفريقى 6 مرات وبطولة الكونفدرالية مرة وحيدة وبطولة كأس الأفروأسيوية مرة وحيدة بينما توج الترجى بدوري الابطال الافريقى مرتين وحقق لقب الكونفدرالية وكأس الاندية أبطال الكئوس والسوبر الافريقى وكأس الافروأسيوية مرة وحيدة.



