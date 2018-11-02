HD يلا شوت|كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر لايف HD | البث المباشر الحصري عبر Bein Sport 1 HD ماتش

اهتمام كبير من جانب الدولة بمباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا التي ستقام يوم الجمعة المقبل 2 نوفمبر باستاد برج العرب، حيث أعلنت هيئة السكة الحديد تشغيل قطارين لنقل مشجعي النادي الأهلى .

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وقال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد عن تشغيل قطارين من القاهرة إلى مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية والعكس وذلك لنقل مشجعى كرة القدم لحضور مباراة الذهاب بالدور النهائى بدورى أبطال أفريقيا التى سوف تقام على ملعب إستاد مدينة برج العرب الجديدة بين فريقى الأهلى المصرى والترجى التونسى يوم الجمعه المقبل .

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وأكد رئيس هيئة السكة الحديد أنه تقرر تشغيل قطار فى رحلة الذهاب من القاهرة ، وقطار فى رحلة العودة من الاسكندرية ، وأضاف أن قطار الذهاب سوف يتحرك من محطة القاهرة الساعة ٩.٤٠ صباحا ويقف بمحطات (بنها / طنطا / دمنهور/ محرم بك / محطة ٢٥ يناير / برج العرب الجديدة) وقطار العودة سوف يتحرك من الاسكندرية الساعة ٢٣.٣٠ مساء بعد انتهاء المباراة.

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وأوضح رئيس الهيئة أن سعر التذكرة موحدة بملبغ ٣٠ جنيها شاملة رحلتى الذهاب والعودة من القاهرة إلى برج العرب الجديدة ومن الإسكندرية الى القاهرة ، تشجيعا للجمهور المشارك فى حضور المباراة لرفع الروح المعنوية للفريق المصرى المشارك فى البطولة.





وكانت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" وجهت سؤالا لمتابعيها عن النهائى المرتقب بين الأهلى والترجى التونسى فى دورى الأبطال الأفريقى قائلة "إنه يوم الفزع.. ونهائى الرعب على الأبواب هل أنتم جاهزون لليلة نهائي دورى الأبطال المرعبة؟".

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وتأهل النادى الأهلى إلى المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا للمرة الـ12 فى تاريخه، بعد التغلب على وفاق سطيف 3-2 بمجموع مباراتى الذهاب والإياب بنصف نهائى دورى أبطال أوروبا أفريقيا.





وضرب الأهلى موعدا أمام الترجى التونسى، حيث سيلعب أمام أبناء باب سويقة مباراة الذهاب الجمعة المقبلة على استاد برج العرب بالإسكندرية، على أن تكون مباراة الإياب فى التاسع من الشهر نفسه بتونس.

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وطبع النادى الأهلى 50 ألف تذكرة لمباراة الترجى التونسى، ويحاول زيادتها إلى 60 ألفا من أجل حضور أكبر عدد من الجماهير.





ولم يتم توزيع تذاكر لمباراة الأهلى والترجى حتى الآن وسيتم البدء فى ذلك غدًا الخميس، غذ إن المطروح للبيع 41 ألفا و500 والباقى دعوات موزعة ويجب أن يحذر الجميع من التذاكر المزورة، طبقا للعميد محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى الأهلى.

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وأضاف مرجان "نحاول الوصول إلى 60 ألف تذكرة لمباراة الترجى مع العلم أن تذاكر الدرجة الأولى والمقصورة والأمامية ستوزع داخل مقر النادى لأعضاء الأهلى فقط".







