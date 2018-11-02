الليلة.. غادة رجب تغنى 3 دقات مع يسرا بعد تكريمها بقلادة سيناء على شاشة المحور

تقدم قناة المحوراليوم الجمعة فى التاسعة مساء الأمسية الفنية وفى ليلة الابداع والثقافة وعرس ثقافى من صالون المحور والتى اقيمت تحت عنوان "فى حب مصر" " الفن .. القوة الناعمة " الفن هو الرسالة السامية ودوره الهام فى فى تشكيل وجدان الامة ، حيث كانت النجمة الكبيرة يسرا ضيفة شرف صالون المحور الثقافى ، وبادرة امل واشراقة الى مستقبل افضل بشأن الفن والابداع فى مصر.





وقام د. حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء بتكريم النجمة يسرا واهدائها قلادة جامعة سيناء فى صورة راقية وحضارية تقديراً لمكانتها الثقافية والفنية والادبية ، وانها واجهة مُشرفة داخل وخارج مصر فى جميع المحافل الثقافية والفنية.





وبحضور النخبة من المثقفين والفنانيين والاعلاميين، ومنهم رجاء الجداوى وغادرة رجب وبوسى شلبى وطارق علام.





تذاع الامسية الفنية والابداعية من صالون المحور الثقافى اليوم الجمعة في التاسعة مساء عبر شاشة قناة المحور.



