كورة oair لايف HD شاهد الآن.. قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي بث مباشر بدوري أبطال أفريقيا

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ويدخل فريق الأهلي مباراة قوية ضد الترجي التونسي في الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكان المارد الأحمر قد صعد للمباراة النهائية بعدما تخطى وفاق سطيف بنتيجة 3-2 بينما تأهل أبناء رادس على حساب بريميرو دي أوجوستو، ويمكنكم مشاهدينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والترجي عبر موقع الفجر الرياضي بدون تقطيع يلا شوت كورة لايف ماي كورة كول كورة بث مباشر كورة أون لاين.





وتقام مباراة الأهلي والترجي التونسي يوم الجمعة 2-11 - 2018 في تمام الساعة الـ 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة واـ 10:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ 11:00 بتوقيت الإمارات والـ 8:00 بتوقيت تون - المغرب - الجزائر، وسيتكون مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي بدون تقطيع بث مباشر يلا شوت كورة أون لاين وكورة لايف.





قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ..



وستكون مباراة الإياب بين الأهلي والترجي على ملعب رادس الأولمبي يوم الجمعة المقبل والموافق 9 نوفمبر 2018، مشاهدة بث مباشر يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر ماتش الاهلي اليوم Yalla Shoot | كورة لايف | كورة اون لاين | ستار.





ويلعب باتريس كارتيرون بالتشكيلة المتوقعة التالية : "محمد الشناوي، سعد سمير، أحمد فتحي، ساليف كوليبالي، أيمن أشرف، عمرو السولية، حسام عاشور، وليد سليمان، أحمد حمودي، إسلام محارب، وليد أزارو"، مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الترجي التونسي بدون تقطيع يوتيوب يلا شوت Yalla Shoot YouTube ، أما الترجي : "معز بن شريفية وسامح الدربالي وشمس الدين الذوادي وخليل شمام وحسين الربيع وفوسيني كوليبالي وفرانك كوم وغيلان الشعلالي وأنيس البدري ويوسف بلايلي".

- القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري الأبطال: ويملك الفريقان عشرة ألقاب في رصيدهما (8 الأهلي و2 للترجي)، وستنقل مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا عبر البث المباشر على قناة النيل للرياضة على التردد الأرضي والقناة الثانية الأرضية، كما تذاع مباراة الأهلي والترجي من خلال البث المباشر عبر قناة beIN SPORTS HD 1، ويعلق عليها محمد الكواليني وحفيظ دراجي.



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