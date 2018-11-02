لايف| مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي أبطال إفريقيا "بث مباشر"| يلا شوت

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي أبطال إفريقيا "بث مباشر"



تقدم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر لمباراة الأهلى والترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، بحضور 60 ألف متفرج.





موعد البث المباشر لمباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





من المقرر أن يبدأ البث المباشر لمباراة الأهلي والترجي التونسي فى نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وسيقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة الأهلي والترجي.





تشكيل مباراة الاهلي والترجي .





ويدخل الأهلي لقاء اليوم بتشكيل أقرب إلى الآتي:





حراسة المرمي: محمد الشناوي





خط الدفاع: سعد سمير - ساليف كوليبالي - أحمد فتحي - أيمن أشرف





خط الوسط: عمرو السولية - حسام عاشور - أحمد حمودي - وليد سليمان - إسلام محارب





خط الهجوم: وليد أزارو

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي أبطال إفريقيا "بث مباشر"



وحرص أسطورة الأهلي ورئيسه الحالي محمود الخطيب، على التواجد في تدريب الفريق الأخير أمس الخميس بملعب برج العرب لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل نهائي الحلم المؤخل للمونديال.





يذكر أن لقاء الإياب سيقام يوم 9 نوفمبر الجاري في ملعب رادس.





القنوات الناقلة للبث المباشر لمباراة الأهلي والترجي اليوم الجمعة .





تنقل القناة الثانية الأرضية،البث المباشر مباراة الأهلي والترجى ،بالإًضافة للقناة العربية الخاصة التي تمتلك حقوق البث ويذيع موقع البوابة نيوز البث المباشر لمباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال إفريقيا وسيتحدد بنتيجة مبارتي الذهاب والإياب بطل إفريقيا وومثلها في كأس العالم للأندية.

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي أبطال إفريقيا "بث مباشر"



شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة .



