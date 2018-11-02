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"شارع النهار" لـ شادى الفونس بدلًا من شارع شريف على شاشة النهار

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 02:48 م
شارع النهار لـ شادى الفونس بدلًا من شارع شريف على شاشة النهار
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الفجر الفنى
 
تبدأ قناة النهار الفضائية فى اذاعة برنامج " شارع النهار " لشادى الفونس بدل من شارع شريف فى الرابعة عصراً عبر شاشة قناة النهار.

ويذكر ان النجم شادي ألفونس بدأ تصوير حلقات برنامجه الجديد شارع النهار و الذي سيذاع علي شاشه قنوات النهار فى الرابعة عصراً و البرنامج يحتوي علي العديد من المفاجآت من حيث الشكل و المضمون بخلاف توظيف الكوميديا بشكل جديد في البرنامج.

كان الاعلامي الدكتور عمرو الليثي قد تعاقد مع النجم شادي ألفونس علي تقديم برنامج شارع النهار ليذاع علي شبكة قنوات النهار خلال شهر نوفمبر الجارd>
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