ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كورة HD لايف | مشاهدة مباراة الاهلى والترجي اون لاين بث مباشر بدون تقطيع | تابع بين ماتش بث مباشر مباراة الاهلى والترجي

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 02:49 م
كورة HD لايف | مشاهدة مباراة الاهلى والترجي اون لاين بث مباشر بدون تقطيع | تابع بين ماتش بث مباشر مباراة الاهلى والترجي
طباعة
عيد طارق
 

كورة HD لايف | مشاهدة مباراة الاهلى والترجي اون لاين بث مباشر بدون تقطيع | تابع بين ماتش بث مباشر مباراة الاهلى والترجي 

تشكيل الأهلي أمام الترجي المتوقع:

من المتوقع أن يلعب الأهلي بتشكيل مكون من كل من:محمد الشناوي- أيمن أشرف – ساليف كوليبالي – سعد سمير – أحمد فتحي-عمرو السولية – حسام عاشور-إسلام محارب – وليد سليمان – أحمد حمودي-وليد أزارو.

 

كورة HD لايف | مشاهدة مباراة الاهلى والترجي اون لاين بث مباشر بدون تقطيع | تابع بين ماتش بث مباشر مباراة الاهلى والترجي 


وفي الجانب المقابل سيخوض الترجي المباراة بتشكيل مكون من:

 

رامي الجريدي-أيمن بن محمد – خليل شمام – شمس الدين الذوادي – سامح الدربالي-فرانك كوم – فوسيني كوليبالي-يوسف البلايلي – غيلان الشعلالي – أنيس البدري-طه ياسين الخنيسي.

 

كورة HD لايف | مشاهدة مباراة الاهلى والترجي اون لاين بث مباشر بدون تقطيع | تابع بين ماتش بث مباشر مباراة الاهلى والترجي 


تاريخ مواجهات الفريقين:

 

مشاهدة مباراة الاهلي مباشر دوري أبطال إفريقيا الاهلي والترجي اليوم يلا شوت بث مباشر يتفوق الأهلي على الترجي بالأرقام على ضوء نتائج المواجهات التي جمعت الفريقين من قبل، حيث التقى الأهلي مع الترجي في 18 مباراة بمختلف البطولات الإفريقية، وحقق الأحمر خلالها 7 انتصارات وتلقى 3 خسائر، فيما سيطر التعادل على 8 مناسبات.

 

كورة HD لايف | مشاهدة مباراة الاهلى والترجي اون لاين بث مباشر بدون تقطيع | تابع بين ماتش بث مباشر مباراة الاهلى والترجي 


موعد المباراة والقنوات الناقلة:

 

سيكون موعد مشاهدة بث مباشر الاهلي والترجي في تمام التاسعة مساءا بتوقيت مصر، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD1 بالإضافة للقناة الأرضية الثانية، كورة ستار لايف يلا شوت HD مشاهدة مباراة الأهلي ضد الترجي اليوم على موقع “مصر النهارده” بدون تقطيع في نهائي دوري ابطال افريقيا، نوافيكم بالبث الحي والمباشر للمواجهة المرتقبة بين فريقي الترجي التونسي والاهلي قبل انطلاق صافرة الحكم الأولى من عمر المواجهة بقليل.


كورة HD لايف | مشاهدة مباراة الاهلى والترجي اون لاين بث مباشر بدون تقطيع | تابع بين ماتش بث مباشر مباراة الاهلى والترجي 


المزيد عن: مشاهدة نهائي دوري ابطال افريقيا مشاهدة مباراة الاهلى والترجي يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلى والترجي كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلى والترجي كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلى والترجي كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلى والترجي بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة الاهلي مباشر مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مشاهدة البث المباشر الأهلي مشاهدة الاهلى والترجى مشاهدة الأهلي ضد الترجي مباراة الاهلي مباشر مباراة الاهلي في افريقيا مباشر ماتش الاهلى والترجي ماتش الاهلي كول كورة دوري أبطال أفريقي تابع لايف بث مباشر مباراة الاهلى والترجي يوتيوب بث مباشر مباراة الاهلى والترجي كورة ستار بث مباشر مباراة الاهلى والترجي كورة اون لاين
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
-
x
14:45
-
طلائع الجيش
الجونة
-
x
15:30
-
إنبي
الانتاج الحربي
-
x
17:30
-
سموحة
بيراميدز
-
x
17:30
-
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
-
x
14:55
-
التعاون
القادسية
-
x
16:35
-
الهلال
دوري أبطال أفريقيا 2018
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
الترجي الرياضي - تونس
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/2/2018 3:30:13 PM