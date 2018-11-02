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تشكيل الأهلي أمام الترجي المتوقع:

من المتوقع أن يلعب الأهلي بتشكيل مكون من كل من:محمد الشناوي- أيمن أشرف – ساليف كوليبالي – سعد سمير – أحمد فتحي-عمرو السولية – حسام عاشور-إسلام محارب – وليد سليمان – أحمد حمودي-وليد أزارو.

كورة HD لايف | مشاهدة مباراة الاهلى والترجي اون لاين بث مباشر بدون تقطيع | تابع بين ماتش بث مباشر مباراة الاهلى والترجي





وفي الجانب المقابل سيخوض الترجي المباراة بتشكيل مكون من:

رامي الجريدي-أيمن بن محمد – خليل شمام – شمس الدين الذوادي – سامح الدربالي-فرانك كوم – فوسيني كوليبالي-يوسف البلايلي – غيلان الشعلالي – أنيس البدري-طه ياسين الخنيسي.

كورة HD لايف | مشاهدة مباراة الاهلى والترجي اون لاين بث مباشر بدون تقطيع | تابع بين ماتش بث مباشر مباراة الاهلى والترجي





تاريخ مواجهات الفريقين:

مشاهدة مباراة الاهلي مباشر دوري أبطال إفريقيا الاهلي والترجي اليوم يلا شوت بث مباشر يتفوق الأهلي على الترجي بالأرقام على ضوء نتائج المواجهات التي جمعت الفريقين من قبل، حيث التقى الأهلي مع الترجي في 18 مباراة بمختلف البطولات الإفريقية، وحقق الأحمر خلالها 7 انتصارات وتلقى 3 خسائر، فيما سيطر التعادل على 8 مناسبات.

كورة HD لايف | مشاهدة مباراة الاهلى والترجي اون لاين بث مباشر بدون تقطيع | تابع بين ماتش بث مباشر مباراة الاهلى والترجي





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

سيكون موعد مشاهدة بث مباشر الاهلي والترجي في تمام التاسعة مساءا بتوقيت مصر، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD1 بالإضافة للقناة الأرضية الثانية، كورة ستار لايف يلا شوت HD مشاهدة مباراة الأهلي ضد الترجي اليوم على موقع “مصر النهارده” بدون تقطيع في نهائي دوري ابطال افريقيا، نوافيكم بالبث الحي والمباشر للمواجهة المرتقبة بين فريقي الترجي التونسي والاهلي قبل انطلاق صافرة الحكم الأولى من عمر المواجهة بقليل.





كورة HD لايف | مشاهدة مباراة الاهلى والترجي اون لاين بث مباشر بدون تقطيع | تابع بين ماتش بث مباشر مباراة الاهلى والترجي