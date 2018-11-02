كورة oairيلا كورة اون لاين|مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباشر|اونلاين نهائي افريقيا|شاهد مباراة الاهلي الآن لايف|يلا شوت

يلا كورة اون لاين | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباشر | اونلاين نهائي افريقيا | شاهد مباراة الاهلي الآن لايف | يلا شوت ذكر شريف إكرامى أن هناك دوافع بالجملة أمام لاعبى الأهلى للسعى نحو التتويج باللقب الأفريقى هذا الموسم، مؤكدًا رغبة الجميع فى الوصول إلى منصة التتويج.



واختتم شريف إكرامى تصريحاته قائلا، «نحتاج إلى التوفيق فى مباراة اليوم؛ من أجل تحقيق نتيجة جيدة لقطع خطوة فى مشوار التتويج باللقب الأفريقى، وواثق أن أى 11 لاعبا فى الملعب سيكونون قادرين على القتال لتحقيق الهدف المنشود».



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نهائي نسخة 2005 النسخة التي نجح خلالها الأهلي في تحقيق اللقب دون أن يتعرض للخسارة طوال مشواره بالبطولة، أطاح بفريق فيلا الأوغندي، واتحاد العاصمة الجزائري في الأدوار الأولى، ليحجز مقعده في مرحلة المجموعات نجح خلاله في حصد 14 نقطة؛ من 4 انتصارات وتعادلين أمام فرق الرجاء المغربي وأياكس الجنوب إفريقي وأنيمبا النيجيري؛ ليتخطى الزمالك في نصف النهائي بالفوز في مواجهتي الذهاب والعودة، ويلتقي بالنجم الساحلي في النهائي وكان التعادل السلبي حاضرا في مباراة الذهاب، وفي العودة فاز الأهلي بنتيجة 3-0، خاض الأهلي 14 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات، وكان التعادل حاضرا في 5 مباريات ولم يخسر أية مباراة، وسجل الأهلي 23 هدفا واستقبلت شباكه 5 أهداف.





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بطاقة مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم

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موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم

البطولة : دوري أبطال أفريقيا

القنوات الناقلة: بي إن سبورت 1

معلق المباراة : رؤوف خليف + محمد الكواليني

ملعب المباراة: (برج العرب) بالاسكندرية

موعد المباراة: 21:00 مساءاً بتوقيت مصر .

22:00 مساءاً بتوقيت السعودية .





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تشكيل الأهلي:-

حراسة المرمي: محمد الشناوي





خط الدفاع: أحمد فتحي وساليف كوليبالي وسعد سمير وايمن اشرف





خط الوسط : حسام عاشور وعمرو السولية واحمد حمودي واسلام محارب.





خط الهجوم : وليد سليمان ووليد أزارو





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تشكيل الترجي:

حراسة المرمي: رامي الجريدي

الدفاع: أيمن بن محمد - خليل شمام - شمس الدين الذوادي - سامح الدربالي

الوسط: فرانك كوم - فوسيني كوليبالي - يوسف البلايلي - غيلان الشعلالي - أنيس البدري

الهجوم: طه ياسين الخنيسي





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