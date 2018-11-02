وفاة "الزعيم" وزيادة أسعار الكهرباء.. أبرز الشائعات X أسبوع

لا تزال الشائعات، تحاصر فئات المجتمع، تلصق البهتان، ببعضهم، لتنقلب الحقائق رأسًا على عقب، إذ تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة البرق، تستهدف التأثير سلبًا على الشعب، وإحداث الفتنة، إلا أن الحكومة المصرية، سرعان ما تكشف الحقائق، منها، زيادة أسعار الكهرباء خلال العام الحالي، واختيار الشباب المشاركين بمنتدى شباب العالم.

زيادة أسعار الكهرباء خلال العام الحالي

وبشأن اعتزام الحكومة إقرار زيادات جديدة في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء مرة أخرى خلال العام، أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدم وجود أي زيادات جديدة أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة حاليًا خلال العام المالي الجاري 2018/2019، والذي سينتهي في 30 /6/ 2019، وهو ما تم توضيحه في شهر يونيو الماضي، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف في الأساس إحداث بلبلة لدى الرأي العام وإثارة غضب المواطنين دون مبرر.

وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء ستكون بدءًا من أول يوليو 2019، حيث أن الوزارة تحاول سد الفجوة بين السعر الذي يباع به والتكلفة الفعلية للوفاء بالالتزامات وتلبية احتياجات المواطنين.

تلقى مبالغ من المستثمرين لتمويل فجوة الدين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تلقي وزارة المالية مبالغ من المستثمرين لتمويل فجوة الدين العام.

وبالتواصل مع وزارة المالية، أكدت عدم تلقي أية مبالغ من أي مستثمر لتمويل فجوة الدين العام، وأن الدولة ملتزمة بشكل كامل بسداد كافة ديونها دون الحصول على أي تمويلات أو مساعدات من قبل المستثمرين بطرق غير قانونية، مُشددةً على أن ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف زعزعة الثقة في الاقتصاد المصري.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة تحرى الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).

اختيار الشباب المشاركين بمنتدى شباب العالم

وحول اختيار وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج للشباب المشاركين بمنتدى شباب العالم، أوضحت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها لم تتدخل مطلقًا في عملية اختيار المشاركين بمنتدى شباب العالم المنعقد من 3 إلى 6 نوفمبر 2018، مُوضحةً أن الاختيار يتم من قبل اللجنة التنظيمية المشكلة من شباب البرنامج الرئاسي، وما يثار في هذا الشأن هو عار تمامًا من الصحة، ويستهدف النيل من الجهود المبذولة من قبل الدولة في تنظيم هذا الحدث العالمي.

وأشارت الوزارة، إلى أن المنتدى العام الماضي شهد مشاركة 150 شابًا وشابة من المصريين في الخارج، حيث إنه خلال فترة التقديم للمنتدى في العام الحالي، ساهمت وزارة الهجرة في الترويج له وتشجيع الشباب في مختلف دول العالم على التقدم وتسجيل بياناتهم للمشاركة، مُؤكدةً على أنها تحرص أثناء فعاليات هذا المنتدى على عقد لقاء مع المصريين في الخارج المشاركين، والاستماع إليهم.

تأخر صرف مستحقات المدرسين المنتدبين بمحافظة "جنوب سيناء"

ونفت وزارة المالية، ما تردد عن تأخر صرف مستحقات المدرسين المنتدبين من مديريات التعليم المختلفة بمحافظة جنوب سيناء، مؤكدة ًعلى حصول كافة المدرسين العاملين بالمحافظة سواء الأساسيين أو المنتدبين على كافة مستحقاتهم المالية كاملةً في مواعيدها المحددة دون أي تأخير، مشددةً على أن ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة وغضب المعلمين.

وأكدت الوزارة، أن الاعتمادات المدرجة بالباب الأول لموازنة مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء للعام المالي 2018/2019 تبلغ 254 مليون جنيه، موضحةً أن تلك الاعتمادات تتضمن مرتبات المدرسين الدائمين والمنتدبين عن سنة مالية كاملة، موضحةً أن التنفيذ الفعلي خلال الأربع أشهر الأولى من العام المالي الحالي بلغ نحو 83 مليون جنيه، في حين أن الاعتماد المتاح حاليًا لصرف مستحقات العاملين حتى نهاية السنة المالية الحالية بلغ في 25/10/2018 نحو 171 مليون جنيه.

إلغاء نظام البوكليت في امتحانات الثانوية العامة

وفي ضوء ما تردد من أنباء عن تراجع وزارة التربية والتعليم عن تطبيق نظام "البوكليت" في امتحانات الثانوية العامة، قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أكدت أنه لا نية على الإطلاق لدى الوزارة لإلغاء نظام البوكليت، وأنه جارى تطبيقه على امتحانات الثانوية العامة خاصة بعد نجاحه في القضاء على تسريب الامتحانات وتقليل الغش الإلكتروني العام السابق، مشددة على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث البلبلة حول النظام التعليمي الجديد.

وأشارت الوزارة إلى أن نظام البوكليت المطبق حاليا كما هو، وهو عبارة عن امتحان قومي موحد على مستوى الجمهورية مع اختلاف ترتيب الأسئلة بين نماذج الامتحانات الأربعة "أ، ب، ج، د" مع الاحتفاظ بنفس درجة الصعوبة أو السهولة لجميع الطلاب، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الطلاب، لافتة إلى أنه لا تغيير في آلية التصحيح ورصد الدرجات لحين انتهاء نظام الامتحانات بعد عامين.

طرح الحكومة بنزين 87 الجديد خلال الأسبوع الجاري

وفيما يخص شائعة، طرح الحكومة "بنزين87" الجديد خلال الأسبوع الجاري في الأسواق، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدةً أنه لم يتم تحديد أي موعد حتى الآن لطرح هذا النوع الجديد من البنزين، وأن الوزارة لم تنتهي حتى الآن من دراسة طرح هذا المنتج الجديد، والذي يأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين كفاءة الوقود لمواكبة التطورات التي تشهدها محركات السيارات، حيث إن هذا النوع يجعل المحركات تعمل بكفاءة أفضل ويساهم في الحفاظ على البيئة، مؤكدةً أنه بمجرد الانتهاء من هذه الدراسة وتحديد مواصفات البنزين الجديد من قبل هيئة التوحيد القياسي سيتم الإعلان عن ذلك بكل شفافية للرأي العام.

تفشي وباء الالتهاب السحائي بجنوب سيناء

وكشفت وزارة الصحة والسكان، أنه لا يوجد أي حالات مرضية مصابة بالالتهاب السحائي الوبائي في محافظة جنوب سيناء، وأن المحافظة خالية تماماً من هذا المرض، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم رصد حالتي اشتباه حمى تحت الفحص بالمحافظة وتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية المتبعة في التعامل معها وكذلك المخالطين لهذه الحالات، حيث أن التحاليل أثبتت سلبية هذه الحالات للالتهاب السحائي الوبائي.

"الأعلى للجامعات" يرد على شائعات قواعد ترقيات براءة الاختراع

قال المجلس الأعلى للجامعات، إنه لا توجد قرارات بتغيير القواعد المعمول بها حاليًا بشأن وجود قواعد جديدة للترقية تخص براءات الاختراع والتميز في البحوث العلمية، ونسب المشاركة.

وجاء ذلك في بيان تعقيبا على ما نشر بمواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود قواعد جديدة للترقية.

وأكد أن ما يتم تداوله يعد بمثابة اقتراحات مقدمة من اللجنة العليا للتظلمات لكى يتم دراسته من جانب المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث لبحث إمكانية الاستفادة من هذه المقترحات.

الإسكان ترد على شائعات سوء تشطيب وحدات إسكان "دار مصر"

قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الشائعات التي ترددت عن سوء مستوى التشطيب بمشروع دار مصر أمر متوقع، موضحًا أن الهدف من تلك الشائعات إحداث حالة من الإحباط للمواطنين، وتقليل حجم الإنجاز.

وأشار "يونس"، إلى أن تشطيب الوحدات يتم على أعلى مستوى في كل أنواع مشروعات الإسكان، منوهًا إلى أن تنفيذ عدد كبير من الوحدات طبيعي أن يكون هناك بعض المشاكل، مناشدًا المواطن الذي يجد مشكلة في وحدته ألا يستلم وحدته ويبلغ عن المشكلة ليتم إصلاحها.

ولفت، إلى أن المواطنين يتقاتلون للحصول على وحدات سكنية بمشروع دار مصر، متسائلًا كيف يكون التشطيب سيء ويكون هناك هذا الإقبال على الحجز؟.

شائعة وفاة عادل إمام

استنكر الفنان الكبير عادل إمام، إعادة انتشار شائعة وفاته، للمرة الرابعة، مندهشا من وجه الاستفادة التي تعود على مروج هذه الشائعة.

وأكد عادل إمام، أن الأمر بالنسبة له أصبح عاديا، حيث أنها لم تكن المرة الأولى التي تنتشر فيها هذه الأخبار، قائلا في تصريح صحفي له: "موتوني أربع مرات قبل كده".