مباراة القمة الإفريقية بين الأهلي والترجي الآن مجانا على قناة مفتوحة | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي (بدون تقطيع)





تأهل عملاق القارة الإفريقية النادي الأهلي المصرية للمبارة النهائية في بطولة دوري أبطال أفريقيا ضد غريمه الترجي التونسي، حيث تبدأ المبارة اليوم الجمعة 2/11/2018 على استاد برج العرب في الإسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساءًا.





مباراة القمة الإفريقية بين الأهلي والترجي الآن مجانا على قناة مفتوحة | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي (بدون تقطيع)





نجح النادي الأهلي في التأهل للمباراة النهائية للبطولة بعد ماراثون مثير حيث فاز في دور الـ32 على مونانا الجابوني بمجموع اللقائين 7-1، قبل أن ينتقل لدور المجموعات والذي تعادل في أول مباراة أمام الترجي وخسر في الثانية أمام كمبالا سيتي بثنائية نظيفة، ليتعقد موقفه ويرحل حسام البدري عن الفريق، ولكن الفرنسي كارتيرون نجح في إعادة ترتيب الأوراق، وحقق 4 انتصارات متتالية في المجموعة ليتصدر المجموعة، وفي دور الـ8 تخطى عقبة حوريا الغيني بنتيجة4-0، قبل أن يسقط وفاق سطيف في نصف النهائي بمجموع اللقائين 3-2.





مباراة القمة الإفريقية بين الأهلي والترجي الآن مجانا على قناة مفتوحة | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي (بدون تقطيع)





ويدخل فريق الأهلي مباراة اليوم بحثا عن تحقيق فوز مطمئن قبل مباراة العودة في رادس 9 نوفمبر المقبل، وسيعول الأهلي كثيرا على خبرات نجوم الفريق وليد سليمان وأحمد فتحي وحسام عاشور في الفوز باللقب التاسع.





مباراة القمة الإفريقية بين الأهلي والترجي الآن مجانا على قناة مفتوحة | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي (بدون تقطيع)





على الجانب الأخر تأهل الترجي لهذه المباراة بعد الفوز على أساك كونكورد الموريتاني بمجموع المباراتين 6-1 في دور الـ64، قبل أن يعبر ماهيا الكيني 1-0، ونجح في احتلال المركز الثاني خلف الأهلي في المجموعة الأولى، ليتأهلا لدور الـ8 ويفوز على النجم الساحلي 3-1 بمجموع اللقائينن، وفي الدور نصف النهائي اسقط الترجي فريق بريميرو دي أوجوستو الانجولي 4-3 بمجموع اللقائين.





مباراة القمة الإفريقية بين الأهلي والترجي الآن مجانا على قناة مفتوحة | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي (بدون تقطيع)





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مباراة القمة الإفريقية بين الأهلي والترجي الآن مجانا على قناة مفتوحة | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي (بدون تقطيع)





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مباراة القمة الإفريقية بين الأهلي والترجي الآن مجانا على قناة مفتوحة | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي (بدون تقطيع)





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مباراة القمة الإفريقية بين الأهلي والترجي الآن مجانا على قناة مفتوحة | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي (بدون تقطيع)



































