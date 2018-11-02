رسالة "أبو تريكة" للاعبي الأهلي قبل نهائي إفريقيا

وجه محمد أبو تريكة نجم الأهلى والمنتخب الوطنى السابق رسالة للاعبي المارد الأحمر قبل مواجهة الترجى التونسي فى ذهاب نهائى دوري أبطال أفريقيا.

ونشر تريكة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :" كل التوفيق والدعم لنجومنا ورجالنا في النادي الاهلي لتقديم أقصي ما لديهم من جهد وعرق في سبيل رسم فرحة على وجوهنا جميعا .افريقيا يا ابطال إن شاء الله".

ويواجه الأهلي الترجي التونسي مساء غدآ الجمعة في تمام التاسعة مساء علي ملعب برج العرب في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري ابطال افريقيا.



