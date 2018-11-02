لايف HD رابط مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر مباراة الاهلى والترجي يوتيوب الاهلى والترجي كورة اون لاين HD

موعد مباراة الاهلي والترجي

تقام مباراة الاهلي والترجي في تمام التاسعة مساءً على استاد الجيش ببرج العرب، ويأمل النادى الأهلي في حسم موقعة الذهاب مستغلاً عاملى الأرض والجمهور قبل لقاء العودة الذى يجمع الفريقين فى رادس الجمعة المقبل.

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القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والترجي

تنقل القناة الثانية على التليفزيون الأرضي مباراة الاهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويسعى المارد الأحمر لحسم اللقب التاسع فى تاريخه، بعد غياب عن منصات التتويج بهذه البطولة استمر لـ5 سنوات منذ التتويج الأخير في 2013.

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تشكيل الاهلي أمام الترجي

استقر باتريس كارتيرون، المدير الفني للنادي الأهلي، على التشكيل الذى سيخوض به لقاء الليلة، ويضم كلاً من: محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه سعد سمير وساليف كوليبالي وفي الوسط حسام عاشور وعمرو السولية، وفى الجانب الأيمن أحمد فتحى، فيما سيقود أيمن أشرف الجبهة اليسرى، ويلعب في المثلث الهجومى كل من وليد سليمان وأحمد حمودى وإسلام محارب، وفى الهجوم وليد آزارو .





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موعد فتح بوابات استاد برج العرب

من جانبهم حدد مسئولو الأهلي، بالتنسيق مع الجهات التنظيمية فى الكاف والأمن المصرى، موعد فتح وغلق بوابات ملعب برج العرب للجماهير في مواجهة الأهلي والترجي.

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ومن المرتقب أن يبدأ فتح بوابات استاد برج العرب لاستقبال الجماهير، في تمام الساعة الثانية ظهراً على أن يتم غلقها فى تمام الساعة الثامنة مساءً، قبل موعد المباراة بساعة واحدة.





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