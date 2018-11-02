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مصر تطالب فصائل غزة بـ"تهدئة مسيرات العودة" مقابل تخفيف الحصار

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:15 م
مصر تطالب فصائل غزة بـتهدئة مسيرات العودة مقابل تخفيف الحصار
صورة تعبيرية
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وكالات
 

قالت مصادر فلسطينية لبي بي سي، إن وفد المخابرات المصرية، المسؤول عن التوسط في في المباحثات غير المباشرة بين فصائل فلسطينية وإسرائيل، طالب بـ"وقف بعض مظاهر الاحتجاج" - أو ما يسميه الفلسطينيون بـ"مسيرات العودة" - في غزة على الحدود مع إسرائيل، وذلك مقابل تخفيف الحصار عن القطاع كمرحلة أولى.

وقالت المصادر، إنهم سيعملون على "وقف تلك المظاهر"، بناء على الطلب المصري ولكنهم غير راضين عن ما تطرحه إسرائيل من تخفيف للحصار وإنما يريدون رفعا كاملا للحصار عن غزة.

الاحتجاجات الفلسطينية عن حدود قطاع غزة:

-انطلقت تحت مسمى "مسيرات العودة" في 30 مارس الماضي بتنسيق من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

-قتل أكثر من 200 فلسطيني وجرح أكثر من 20 ألف آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

-من أبرز مطالب المتظاهرين إنهاء الحصار الإسرائيلي للقطاع المستمر منذ عام 2006.

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