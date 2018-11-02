تصريح ناري من "أزارو" قبل موقعة الترجي

أكد المغربي وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي، إن الفريق جاهز تماما لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي في مواجهة الليلة التي يحتضنها استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وأضاف: «لدينا طموحات كبيرة لتحقيق الفوز وقطع خطوة مهمة في مشوار حصد لقب البطولة الإفريقية، خاصة أنه حلم يراودنا؛ سواء كلاعبين أو جهاز فني، ونعلم بالطبع أن جماهير الأهلي متعطشة لاستعادة اللقب من جديد».

وأوضح أن الفريق ينتظر جماهير الأهلي في مباراة اليوم؛ من أجل الاستفادة من دعمهم المعنوي في تحقيق نتيجة إيجابية كبيرة تسهل من مهمة الفريق في لقاء العودة في تونس الجمعة المقبل.

يذكر أن الأهلي يلتقي الترجي التونسي في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.