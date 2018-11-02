Korastar| يلا شوت hd مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر coolkora .. الان مباراة الاهلي VS الترجي (AL_AHLY)
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:22 معمرو عادل
يلا شوت hd مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر coolkora .. الان مباراة الاهلي VS الترجي (AL_AHLY) حصري لايف
يلا شوت hd مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر coolkora .. الان مباراة الاهلي VS الترجي (AL_AHLY) حصري لايف
قمة عربية اليوم على ملعب برج العرب في الإسكندرية بين الاهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا، مشاهدة ممتعة ومجانية عبر موقع الفجر الرياضي اليوم الجمعة 2-11-2018 .
يلا شوت hd مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر coolkora .. الان مباراة الاهلي VS الترجي (AL_AHLY) حصري لايف
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يلتقي فريق الأهلي مع نظيره الترجي التونسي في تمام الساعة التاسعة مساء، على استاد برج العرب، في ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ومن المنتظر أن يبدأ المارد الأحمر لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: أحمد فتحي وسعد سمير وساليف كوليبالي وأيمن أشرف
الوسط: وليد سليمان وحسام عاشور وعمرو السولية وأحمد حمودي وإسلام محارب
الهجوم: وليد أزارو
يلا شوت hd مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر coolkora .. الان مباراة الاهلي VS الترجي (AL_AHLY) حصري لايف
يلا شوت hd مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر coolkora .. الان مباراة الاهلي VS الترجي (AL_AHLY) حصري لايف
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