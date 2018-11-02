yalla shoot يلا شوت الجديد .. مشاهدة الاهلي والترجي بث مباشر كورة لايف HD الهلال ضد والنفط مجاناً عبر Bein SPORT 1 HD

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الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:17 م
أضاف حارس الأهلى، «كانت بطولة صعبة للغاية هذا الموسم، ومررنا بالعديد من المواقف الصعبة، واليوم نحن نخوض النهائى ولدينا طموحات كبيرة للتتويج باللقب الأفريقى التاسع فى تاريخ القلعة الحمراء».
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وأكد إكرامى، «لن نسمح بتكرار خسارة اللقب الأفريقى كما حدث الموسم الماضى فى النهائى أمام الوداد المغربى، ولدينا ثقة كبيرة فى تحقيق الفوز بالبطولة الأفريقية، خاصة أنه سيكون من الصعب أن نصل للنهائى للعام الثانى على التوالى ونخسر اللقب وقتها سيكون أمرا قاسيا جدا».
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وأشار إكرامى إلى أن لاعبى الأهلى يقدرون تماماً حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، ويدركون جيداً أهمية المباراة، ويعلمون أننا على أعتاب التاريخ حال حصد البطولة الأفريقية فى نسختها الحالية.
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وأكد حارس الأهلى أن هذا الجيل يستحق التتويج باللقب الأفريقى، والجميع يرى أننا أمام فرصة ذهبية للقتال لإتمام الأمر بنجاح، حيث هناك من الجيل الحالى من نجح فى التتويج باللقب فى أعوام سابقة وهناك لاعبون لم يحققوا اللقب من قبل، ومن ثم يتطلعون أيضا للوصول إلى هذا الأمر.
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بطاقة مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم
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موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم
البطولة : دوري أبطال أفريقيا
القنوات الناقلة: بي إن سبورت 1
معلق المباراة : رؤوف خليف + محمد الكواليني
ملعب المباراة: (برج العرب) بالاسكندرية
موعد المباراة: 21:00 مساءاً بتوقيت مصر .
22:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
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تشكيل الأهلي:-
حراسة المرمي: محمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد فتحي وساليف كوليبالي وسعد سمير وايمن اشرف
خط الوسط : حسام عاشور وعمرو السولية واحمد حمودي واسلام محارب.
خط الهجوم : وليد سليمان ووليد أزارو
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