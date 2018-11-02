yalla shoot يلا شوت الجديد .. مشاهدة الاهلي والترجي بث مباشر كورة لايف HD الهلال ضد والنفط مجاناً عبر Bein SPORT 1 HD

أضاف حارس الأهلى، «كانت بطولة صعبة للغاية هذا الموسم، ومررنا بالعديد من المواقف الصعبة، واليوم نحن نخوض النهائى ولدينا طموحات كبيرة للتتويج باللقب الأفريقى التاسع فى تاريخ القلعة الحمراء».

وأكد إكرامى، «لن نسمح بتكرار خسارة اللقب الأفريقى كما حدث الموسم الماضى فى النهائى أمام الوداد المغربى، ولدينا ثقة كبيرة فى تحقيق الفوز بالبطولة الأفريقية، خاصة أنه سيكون من الصعب أن نصل للنهائى للعام الثانى على التوالى ونخسر اللقب وقتها سيكون أمرا قاسيا جدا».





وأشار إكرامى إلى أن لاعبى الأهلى يقدرون تماماً حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، ويدركون جيداً أهمية المباراة، ويعلمون أننا على أعتاب التاريخ حال حصد البطولة الأفريقية فى نسختها الحالية.

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وأكد حارس الأهلى أن هذا الجيل يستحق التتويج باللقب الأفريقى، والجميع يرى أننا أمام فرصة ذهبية للقتال لإتمام الأمر بنجاح، حيث هناك من الجيل الحالى من نجح فى التتويج باللقب فى أعوام سابقة وهناك لاعبون لم يحققوا اللقب من قبل، ومن ثم يتطلعون أيضا للوصول إلى هذا الأمر.