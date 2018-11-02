يلاكورة تابع olline| مشاهدة مباراة الاهلي والترجي (نهائي افريقيا) بث مباشر| شاهد مباراة Al Ahly والترجي مباشر بدون تقطيع

تابع olline| مشاهدة مباراة الاهلي والترجي (نهائي افريقيا) بث مباشر| شاهد مباراة Al Ahly والترجي مباشر بدون تقطيع

ووصل عدد اللاعبين المهددين بالغياب عن إياب النهائى إلى 4 لاعبين ، من الفريقين ، بعد حصولهم على الإنذار مع أنديتهم ، وهم فرانك كوم وشمس الزاودى ، و جيلان الشعلالى من الترجى ، وأحمد فتحى من الأهلى.





وقد حصل كل لاعب من الرباعى على إنذار ، حيث حصل لاعبى الترجى على البطاقة الصفراء فى دور ربع النهائى أمام النجم الساحلى ، ويتعين على اللاعبين الثلاثة عدم التهور في مباراة الذهاب أمام الفريق الأحمر، تجنبا الحصول على البطاقة الثانية ، وهو ما يعنى غيابهم عن موقعة رادس .

تابع olline| مشاهدة مباراة الاهلي والترجي (نهائي افريقيا) بث مباشر| شاهد مباراة Al Ahly والترجي مباشر بدون تقطيع



بينما حصل فتحى علي الإنذار فى مباراة حوريا الغيني فى دور الثمانية للبطولة .





وقد تلقى لاعب الأهلى تحذيرات من الجهاز الفنى بالحذر وعدم الدخول فى كرات مشتركة أو الاعتراض على حكم اللقاء بأى شكل فى ظل حاجة الفريق إلى جهوده غدا .





يستضيف النادي الأهلي، منافسه الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب.

تابع olline| مشاهدة مباراة الاهلي والترجي (نهائي افريقيا) بث مباشر| شاهد مباراة Al Ahly والترجي مباشر بدون تقطيع



وتُنقل المباراة عبر قناة النيل للرياضة "التردد الأرضي".





كما تُنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1، ويعلق على المباراة عبر القناتين الصوتيتين محمد الكواليني، ورؤوف خليف.





ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 9 نوفمبر الجاري على ملعب رادس في تونس.





والأهلي هو النادي الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا بـ 8 ألقاب، آخرها العام 2013، مقابل لقبين للترجي عامي 1994، و2011.





وبلغ الأهلي المباراة النهائية بعدما تجاوز عقبة منافسه وفاق سطيف الجزائري بالفوز عليه بنتيجة إجمالية 3/2، في حين تغلب الترجي بنتيجة إجمالية 4/3 على منافسه بريميرو دي أوغوستو من أنغولا.

تابع olline| مشاهدة مباراة الاهلي والترجي (نهائي افريقيا) بث مباشر| شاهد مباراة Al Ahly والترجي مباشر بدون تقطيع

