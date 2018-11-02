تعرف على التشكيل المحتمل للترجي أمام الأهلي
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:21 ممروى الجلاصي
على أرضية استاد برج العرب بالأسكنرية، يلاقي الترجي الرياضي التونسي نادي الأهلي المصري مساء اليوم الجمعة 2 نوفمبر 2018، ضمن إطار ذهاب نهائي رابطة الأبطال الإفريقية.
و ننشر فيما يلي التشكيلة المحتمل، أن يعتمد عليها المدرب التونسي معين الشعباني:
معز بن شريفية
حسين الربيع
سامح الدربالي
خليل شمام
شمس الدين الذوادي
فرانكوم
كوليبالي
غيلان الشعلالي
أنيس البدري
يوسف البلايلي
طه ياسين الخنيسي
و تجدر الإشارة، إلى أن الحصة التدريبية التي أداها ممثل كرة القدم التونسية مساء أمس، عرفت غياب المهاجم هيثم الجويني، بينما تمرن اللاعب أيمن بن محمد على انفراد.