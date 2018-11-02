تعرف على التشكيل المحتمل للترجي أمام الأهلي‎





على أرضية استاد برج العرب بالأسكنرية، يلاقي الترجي الرياضي التونسي نادي الأهلي المصري مساء اليوم الجمعة 2 نوفمبر 2018، ضمن إطار ذهاب نهائي رابطة الأبطال الإفريقية.





و ننشر فيما يلي التشكيلة المحتمل، أن يعتمد عليها المدرب التونسي معين الشعباني:





معز بن شريفية

حسين الربيع

سامح الدربالي

خليل شمام

شمس الدين الذوادي

فرانكوم

كوليبالي

غيلان الشعلالي

أنيس البدري

يوسف البلايلي

طه ياسين الخنيسي





و تجدر الإشارة، إلى أن الحصة التدريبية التي أداها ممثل كرة القدم التونسية مساء أمس، عرفت غياب المهاجم هيثم الجويني، بينما تمرن اللاعب أيمن بن محمد على انفراد.



