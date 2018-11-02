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تعرف على التشكيل المحتمل للترجي أمام الأهلي‎

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:21 م
تعرف على التشكيل المحتمل للترجي أمام الأهلي‎
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مروى الجلاصي
 

على أرضية استاد برج العرب بالأسكنرية، يلاقي الترجي الرياضي التونسي نادي الأهلي المصري مساء اليوم الجمعة 2 نوفمبر 2018، ضمن إطار ذهاب نهائي رابطة الأبطال الإفريقية.

و ننشر فيما يلي التشكيلة المحتمل، أن يعتمد عليها المدرب التونسي معين الشعباني: 

معز بن شريفية
حسين الربيع
سامح الدربالي
خليل شمام
شمس الدين الذوادي
فرانكوم
كوليبالي
غيلان الشعلالي
أنيس البدري
يوسف البلايلي
طه ياسين الخنيسي

و تجدر الإشارة، إلى أن الحصة التدريبية التي أداها ممثل كرة القدم التونسية مساء أمس، عرفت غياب المهاجم هيثم الجويني، بينما تمرن اللاعب أيمن بن محمد على انفراد.

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