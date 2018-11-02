خريطة توسعات الهايبر ماركت فى العام الجديد

35 مليار جنيه حجم مبيعاتها.. وحصتها 23% من السوق





10 سلاسل تجارية تفتح فروعا بالمحافظات..والاستثمارات الهندية والسعودية الوافد الجديد









يشهد سوق تجارة التجزئة أو ما يعرف بالهايبر ماركت حالة من الانتعاش، مع وجود توسعات ملحوظة بالنشاط فى المحافظات باعتباره قطاعا مدرا للربح مع ارتفاع معدلات الاستهلاك.





ووقعت مصر مؤخرا عدة بروتوكولات للتعاون مع الشركات والسلاسل التجارية العالمية، من أجل الانتشار والتوسع لتوفير فرص عمل وسلع بأسعار مخفضة، ودعم الاستثمار فى هذا المجال، ومنع إهدار الإنتاج.





وتتوسع محلات الهايبر ماركت فى النمو، سواء من حيث العدد أو حجم المبيعات، ولكن لا تتوفر بيانات رسمية عنها والمتاح صدر عن وزارة الزراعة الأمريكية خلال العام الماضى، والتى أشارت فى تقريرها إلى أن الحصة السوقية للسلاسل التجارية فى مصر تبلغ 23% من مبيعات التجزئة.





وأشار التقرير إلى استمرار الهايبر ماركت فى أخذ حصته من السوق من محلات البقالة التقليدية، نتيجة لتمتعها بالكفاءة والحجم الأكبر، مقدرا حجم المبيعات لأكبر 10 سلاسل تجارية بحوالى 35 مليار جنيه.





وتصدرت شركة بيم التركية، القائمة ثم كازيون المصرية، وكارفور الفرنسية، ومحلات أولاد رجب، ومجموعة مترو وخير زمان، ثم سبينيس مصر، والمجمعات الاستهلاكية الحكومية (الأهرام والنيل والمصرية)، ومجموعة فتح الله، ثم سعودى، وألفا ماركت.





وتتغير السوق خلال الفترة المقبلة ومع بداية العام الجديد، وفقا للخريطة الجديدة التى حددها اللاعبون الكبار به سواء بفتح فروع فى المحافظات، أو دخول استثمارات جديدة، أو بيع وتغيير ملكية مجموعات موجودة.





تبلغ مبيعات شركة بيم التركية 11.5 مليار جنيه، ومنذ أن افتتحت أول فروعها عام 2014 توسعت حتى بلغ عدد فروعها 220 فرعا فى 2016، ثم 295 فرعاً حالياً.





وتحقق مجموعة كازيون المصرية نموا هائلا، والتى تقارب مبيعاتها 9 مليارات جنيه، منذ أن فتحت أول فرع لها عام 2014، وفى عام 2016 ارتفع العدد إلى 168 فرعا، واستمر العدد فى الازدياد حتى وصل الآن إلى 288 فرعا فى 17 محافظة.





وتستهدف المجموعة وصول حجم استثماراتها إلى 800 مليون جنيه، افتتاح أكثر من ألف فرع خلال الخمس سنوات المقبلة، منها 310 أفرع جديدة حتى نهاية العام المقبل فى 19 محافظة.





وتقدر مبيعات سلسلة هايبر وان التى بدأت عام 2005 بحوالى 5.4 مليار جنيه، وتستهدف الشركة الوصول بها إلى 6 مليارات جنيه من خلال افتتاح فرع جديد فى السلمانية بطريق مصر الإسماعيلية.





وتبلغ مبيعات مجموعة كارفور الفرنسية، والمملوكة للفطيم الإماراتية والتى بدأت العمل فى مصر منذ عام 2012 ما يقارب 5 مليارات جنيه، بعدد 37 فرعا، وفى فبراير الماضى وقعت مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بروتوكول تعاون لإنشاء 100 فرع لها بنظام المناطق الاستثمارية فى المحافظات، منها فروع فى العاصمة الإدارية والعلمين والمنصورة الجديدة.





وتحقق سلسلة محلات أولاد رجب التى يبلغ حجم استثماراتها مليار جنيه، وأطلقت أول فروعها عام 1989، ما يقارب 3 مليارات جنيه مبيعات من خلال 77 فرعا على مستوى الجمهورية.





وتنوى السلسلة افتتاح 5 فروع جديدة خلال العام المقبل، منها فرعان فى القاهرة وفرع بالصعيد وآخر بالإسكندرية، وأخيرا فى إحدى محافظات الوجه البحرى بتكلفة 10 ملايين جنيه.





أما مجموعة مترو وخير زمان والتى أنشئت عام 1997 وتقدر مبيعاتها بنحو 2.7 مليار جنيه، ولها 86 فرعا فلن تشهد أى توسعات خلال الفترة المقبلة، ومثلها مجموعة فتح الله التى لديها 23 فرعا، ومحلات سعودى التى تديرها الدولة بعد اتهام مالكها بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية.





من ناحية أخرى تسببت الأزمة الحالية التى تتعرض لها مجموعة أبراج الإماراتية للاستثمار المباشر، والمالكة لمجموعة سبينيس مصر، فى التخطيط لبيع المجموعة، وتتولى شركة فاروس القابضة مسئولية المستشار المالى للصفقة بعد أن تلقت 5 عروض من صناديق استثمار للشراء.





وبدأت سبينيس فى مصر عام 2004، ويصل حجم مبيعاتها إلى 2 مليار جنيه بإجمالى 12 فرعا فى 5 محافظات، وبالرغم من صفقة البيع إلا أن السلسلة تنوى افتتاح 4 فروع جديدة منها فرع فى مدينة الشروق، وذلك فى نوفمبر المقبل على أن يتم الباقى خلال العام المقبل.





ووضعت مجموعة ألفا ماركت المؤسسة عام 1984 ويقدر حجم مبيعاتها بنحو 500 مليون جنيه بعدد 7 فروع، خطة للتوسع فى المدن الجديدة منها فرع جديد فى التجمع الخامس، قبل نهاية العام الحالى باستثمارات 50 مليون جنيه.





وتعتبر سلاسل العثيم وبندة السعودية ولولو الهندية، أحدث الوافدين فى سوق الهايبر ماركت المصرى، حيث افتتحت أول محلات العثيم منتصف عام 2016، واستمرت فى التوسع لتصل إلى 44 فرعا بعد أن خصصت 38.5 مليون دولار لذلك.





أما بندة السعودية فهى شركة تابعة لمجموعة صافولا لإنتاج الأغذية وبدأت فى مصر عام 2015، بافتتاح أول فرع فى مدينة السادس من أكتوبر ثم 3 فروع أخرى، وتستهدف الشركة الوصول بها إلى 16 فرعا.



