كورة oair كورة ستار link -مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 02-11-2018 نهائي دوري ابطال افريقيا|لايف HD

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أكد شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلى، أن الفريق جاهز لمواجهة الترجى التونسى مساء اليوم فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، قائلا، «لدينا رغبة قوية فى تحقيق اللقب الأفريقى، واستعادة عرش القارة من جديد وإسعاد جماهير الأهلى».

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