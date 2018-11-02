كورة oair كورة ستار link -مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 02-11-2018 نهائي دوري ابطال افريقيا|لايف HD

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أكد شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلى، أن الفريق جاهز لمواجهة الترجى التونسى مساء اليوم فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، قائلا، «لدينا رغبة قوية فى تحقيق اللقب الأفريقى، واستعادة عرش القارة من جديد وإسعاد جماهير الأهلى».
بطاقة مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم
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موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم
البطولة : دوري أبطال أفريقيا
القنوات الناقلة: بي إن سبورت 1
معلق المباراة : رؤوف خليف + محمد الكواليني
ملعب المباراة: (برج العرب) بالاسكندرية
موعد المباراة: 21:00 مساءاً بتوقيت مصر .
22:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
مشاهدة مباراة الاهلي والترجي الآن:
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معلومات مهمة عن مباراة الاهلي والترجي:
تأهل النادي الأهلي المصري إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لملاقاة الترجي التونسي رغم خسارته 2-1 أمام مضيفه وفاق سطيف الجزائري في إياب الدور قبل النهائي، يوم الثلاثاء.
واستفاد الأهلي، صاحب الرقم القياسي بالفوز باللقب ثماني مرات آخرها في 2013، من فوزه 2-صفر في لقاء الذهاب في القاهرة ليتفوق 3-2 في النتيجة الإجمالية.
وستتكرر المواجهة بين الأهلي والترجي في النهائي بعد أن فاز بطل مصر على نظيره التونسي في نهائي نسخة 2012 ، وبجانب حصد اللقب القاري سيتأهل البطل إلى كأس العالم للأندية في الإمارات.
ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي في مباراة الذهاب والتي ستقام يوم الـ 2 من نوفمبر المقبل، بينما سيكون لقاء العودة على ملعب الترجي التونسي يوم الـ 9 من نوفمبر المقبل.
وسيكون هذا النهائي هو النهائي العربي الخالص رقم 13 في تاريخ المسابقة، والمباراة النهائية الثانية بين الفريقين على لقب بطل أفريقيا.
وكان الترجي تأهل لنهائي البطولة للمرة الـ7 في تاريخه بعدما تغلب على أول أغسطس الأنغولي بنتيجة 4-3 بمجموع المبارتين، حيث انتهت المباراة الأولى بهدف نظيف لبطل أنغولا على ملعبه، بينما استطاع الترجي تأمين الفوز على ملعب رادس بنتيجة 4-2.