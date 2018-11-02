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خالد لطيف رئيسا لبعثة المنتخب للكرة الشاطئية بكأس القارات بالإمارات

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:17 م
خالد لطيف رئيسا لبعثة المنتخب للكرة الشاطئية بكأس القارات بالإمارات
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محمد الصو
 
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، تولي خالد لطيف عضو مجلس الإدارة رئاسة بعثة المنتخب الأول بالكرة الشاطئية، خلال منافسات بطولة كأس العالم للقارات والتي ستقام بالإمارات.

ومن المننظر أن تغادر البعثة صباح الأحد المقبل القاهرة متجهة إلى الإمارات، للمشاركة في البطولة والتي تقام بالفترة من 6 حتى 11 نوفمبر الجاري، حيث يلعب الفراعنة ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم كلًا من الإمارات، والبرازيل، وإسبانيا.

وكان أحمد عبد الرازق المدير الفني للمنتخب، أعلن عن قائمته المسافرة وضمت كلًا من : عبد العزيز صباح، ومحمود ماهر، ومصطفى أحمد، ومصطفى سمير، ومصطفى علي، وأحمد الشحات، وهيثم عاطف، وكريم سيد، وعبد الرحمن حسن، ومحمد عبد النبي، والحسيني طه، وحسان محمد.

وتضم البعثة كلًا من: مصطفى لطفي مدرب عام، وياسر عبد الخالق مدرب حراس، وأحمد كمال مدير إداري، ووليد منظور طبيب، وعباس حسنين أخصائي علاج طبيعي.



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