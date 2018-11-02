جروس يوافق على مشاركة ثلاثي الزمالك مع فريق الشباب أمام المقاولون

طلب ثلاثي الزمالك محمد إبراهيم ومحمود دونجا ومصطفى فتحي من السويسري جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض المشاركة مع فريق الشباب بالنادي أمام المقاولون العرب غدا الثلاثاء في إطا ر مسابقة الجمهورية.





ووافق المدير الفني للفريق الأبيض على مشاركة اللاعبين في مباراة الغد بخلاف مشاركة الثنائي محمد عبد السلام ومحمد أحمد كماتشو خاصة وأنهم تحت السن ومقيدون في فريق الشباب.





وجاء طلب الثلاثي بالمشاركة في مباراة الشباب غدا لاكتساب حساسية المباريات في الفترة الحالية، ويستعد الفريق الأول للزمالك لخوض لقاء حرس الحدود المقبل في الجولة الثالثة عشر للدوري والمقرر له يوم الاثنين المقبل.



