ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جروس يوافق على مشاركة ثلاثي الزمالك مع فريق الشباب أمام المقاولون

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:14 م
جروس يوافق على مشاركة ثلاثي الزمالك مع فريق الشباب أمام المقاولون
طباعة
أحمد الهواري
 
طلب ثلاثي الزمالك محمد إبراهيم ومحمود دونجا ومصطفى فتحي من السويسري جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض المشاركة مع فريق الشباب بالنادي أمام المقاولون العرب غدا الثلاثاء في إطا ر مسابقة الجمهورية.

ووافق المدير الفني للفريق الأبيض على مشاركة اللاعبين في مباراة الغد بخلاف مشاركة الثنائي محمد عبد السلام ومحمد أحمد كماتشو خاصة وأنهم تحت السن ومقيدون في فريق الشباب.

وجاء طلب الثلاثي بالمشاركة في مباراة الشباب غدا لاكتساب حساسية المباريات في الفترة الحالية، ويستعد الفريق الأول للزمالك لخوض لقاء حرس الحدود المقبل في الجولة الثالثة عشر للدوري والمقرر له يوم الاثنين المقبل.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
-
x
14:45
-
طلائع الجيش
الجونة
-
x
15:30
-
إنبي
الانتاج الحربي
-
x
17:30
-
سموحة
بيراميدز
-
x
17:30
-
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
-
x
14:55
-
التعاون
القادسية
-
x
16:35
-
الهلال
دوري أبطال أفريقيا 2018
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
الترجي الرياضي - تونس
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/2/2018 1:30:01 PM