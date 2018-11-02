مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر يلا شوت| شاهد مباراة Al Ahly والترجي مباشر| شاهد (بث مباشر) نهائي افريقيا الآن





وتذاع المباراة بشكل حصري على قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق كلا من محمد الكواليني ورؤوف خليف كما ستقام مباراة العودة يوم 9 نوفمبر المقبل.





الأهلي Vs الترجي التونسي. البطولة : دوري أبطال أفريقيا (النهائي (مباراة ذهاب)). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 . الملعب : استاد برج العرب . المعلقين : محمد الكواليني + رؤوف خليف .

موعد المباراة : 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 9:00 مساءاً بتوقيت مصر . 9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 9:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 9:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 9:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 10:00 مساءاً بتوقيت العراق . 9:00 مساءاً بتوقيت السودان . 10:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 8:00 مساءاً بتوقيت تونس . 8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 8:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 10:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 10:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 10:00 مساءاً بتوقيت قطر. 7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





وكتبت صحيفة "الجريدة" الكويتية، "الأهلى فى معركة تكسير العظام أمام الترجى"، مشيرة إلى أن الأهلى يعتمد على خبرات عدد من لاعبيه الكبار فى لقاء الذهاب، أمثال وليد سليمان وأحمد فتحى وحسام عاشور، ووليد أزارو، لتحقيق الفوز بأكبر نتيجة فى برج العرب، تضع الفريق الأحمر على مشارف التتويج باللقب الأفريقى التاسع واستعادته مرة أخرى.





وتحدثت الصحيفة أن الترجى لن يكون صيداً سهلاً أمام الأهلي، حيث يسعى فريق "باب سويقة" لتقديم مستوى مميز أمام أصحاب الأرض والسعى بقوة للفوز باللقب الأفريقى، فى حين عنونت صحيفة "عكاظ" السعودية، "كأس القارة السمراء.. لمن الغلبة أبناء التتش أو رادس"؟.





أفردت الصحف العربية الصادرة اليوم، الجمعة، مساحات واسعة للحديث عن مباراة الاهلى والترجى التونسى المحدد لها التاسعة مساء بملعب "برج العرب" فى "ذهاب" نهائى دورى أبطال أفريقيا.





وعنونت صحيفة "البيان" الإماراتية، "الأهلى والترجى.. الفار يحسم صراع الكبار"، وقالت إن النادى الأهلى صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا سيواجه الترجى فى مباراة ستشهد استخدام تقنية الفيديو للمرة الأولى فى تاريخ المسابقة.





وكتبت صحيفة "الاتحاد"، "الأهلى والترجي.. حوار الأبطال"، موضحة أن الأهلى يدخل مباراة اليوم متسلحاً بدعم 60 ألف مشجع لمساعدته على عبور موقعة الذهاب بنتيجة تؤمن عبوره من لقاء الإياب فى ملعب رادس، مشيرة إلى أن حلم التواجد فى بطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها دولة الإمارات فى ديسمبر المقبل يراود الفريقين.



