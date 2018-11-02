زوجة الموسيقار الراحل رياض الهمشرى تتحدث لأول مرة: كان نفسى يتكرم وهو عايش

تكريم الموسيقار رياض الهمشرى بمهرجان الموسيقى العربية خبر أثلج صدر الكثيرين من صناع الأغنية وعشاقها حيث يعتبر انتصارا لجيل التسعينيات للأغنية المصرية وعن تكريمه تقول زوجته غادة عويضة بأنها كانت تتمنى تكريمه أثناء حياته لأن التكريم يعطى دفعة أكبر للإبداع خاصة حينما يكون التكريم من مكان كبير.





وبالتأكيد التكريم من مهرجان الموسيقى العربية له طعم خاص لكونه واحدا من أهم المهرجانات الموسيقية فى الوطن العربى وتكريم الهمشرى تأخر كثيرا لكون مؤسسة المهرجان دكتورة رتيبة الحنفى تعتبر أستاذته منذ الطفولة وحتى الشباب ولكن هذا التأخير بسبب سوء فهم وخلط حيث اعتقد بعض العاملين فى إدارة المهرجان بأنه تم تكريمه من فترة وهو ما تسبب فى تأجيل تكريمه عدة مرات.





وأوضحت غادة بأن رحلة رياض الهمشرى مع الموسيقى بدأت من خلال برنامج إذاعى «جرب حظك» مع الإذاعى طاهر أبوزيد وشارك أيضا فى طفولته فى حفلات الجبهة لحرب الاستنزاف وهى المرحلة الأكثر أهمية فى حياته كما كان يغنى فى حفلات أضواء المدينة مع الفنان فريد الأطرش وكان عمره 13 عاما ولكنه توقف عن الغناء لتغير صوته وركز فى دراسته بمعهد الموسيقى ثم قضى فترة التجنيد ليبدأ بعدها مشواره مع التلحين وقدم أغانٍ مثل «انكسر جوانا شىء» لعلى الحجار» ولا طير ولا شاطئ ولا مركب وكان هناك رحلة ممتدة لـ12 عاما مع الهضبة عمرو دياب كانت البداية مع أغنية آهى جت كدا وكان آخر تعاون له مع عمرو دياب فى أغنية «ملك ايديك» وقدم أيضا أغنيات لأنغام وإيهاب توفيق.





وكان من أحلام رياض الهمشرى تقديم أغنية مع السيدة وردة الجزائرية ونفذ لها أغنية «فهموني» وكانت من كلمات أمير طعيمة والذى أخذ الأغنية بعد رحيل الهمشرى وأعطاها لوردة التى ضمتها بالفعل لألبومها الغنائى الأخير.



